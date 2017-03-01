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Vali Elban Ve Başkan Yağcı’dan Yeni Otogarda İncelemeler

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Vali Elban Ve Başkan Yağcı’dan Yeni Otogarda İncelemeler
Bilecik Valisi Süleyman Elban ve Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, yapımı devam eden ve sona yaklaşılan şehirlerarası otobüs terminalinde incelemelerde...

Bilecik Valisi Süleyman Elban ve Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, yapımı devam eden ve sona yaklaşılan şehirlerarası otobüs terminalinde incelemelerde bulundu.

Kısa bir zaman sonra vatandaşların hizmetine açılacak olan otogarı inceleyen Vali Elban ve Başkan Yağcı, çalışanlardan projenin gidişatı hakkında bilgiler aldı. Başkan Yağcı incelemelerin ardından kısa bir açıklama yaparak, "Şehrimizin Ankara-İstanbul çevre yolu üzerinde bulunan ve ihtişamı ile göz dolduran Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalimizi Bilecik Valimiz Süleyman Elban ile teknik anlamda değerlendirdik. İnşallah en kısa zamanda Bilecik'e gelen misafirlerimizi ağırlayacağımız otobüs terminalimiz hemşehrilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Vali Elban Ve Başkan Yağcı’dan Yeni Otogarda İncelemeler

Vali Elban Ve Başkan Yağcı’dan Yeni Otogarda İncelemeler

Vali Elban Ve Başkan Yağcı’dan Yeni Otogarda İncelemeler

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