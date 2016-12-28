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Vali Elban’a Ziyaretler

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Vali Elban’a Ziyaretler
Vali Süleyman Elban'ı ilk olarak Eskişehir'in İnönü İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, makamında ziyaret etti.

Bilecik Valisi Süleyman Elban'a ziyaretler devam ediyor.

Vali Süleyman Elban'ı ilk olarak Eskişehir'in İnönü İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, makamında ziyaret etti. Vali Elban, İnönü Belediye Başkanı Bozkurt'u kabulünde, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalarında başarılar diledi. Belediye Başkanı Bozkurt da Vali Elban'a yeni görevinde başarılar temennisinde bulunarak, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vali Elban ardından makamında Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ı ağırladı. Vali Elban, Güreş Federasyonu Başkanı Aydın ile Belediye Başkanı Selim Yağcı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ı kabulünde, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bir süre sohbet etti. Güreş Federasyonu Başkanı Aydın da Vali Elban'a görevinde başarılar temennisinde bulunarak, federasyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vali Elban’a Ziyaretler

Vali Elban’a Ziyaretler

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