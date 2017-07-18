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Vali Elban’dan Sporculara 15 Temmmuz Hediyesi

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Vali Elban’dan Sporculara 15 Temmmuz Hediyesi
Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, Vali sporculara 15 Temmuz Şehitleri anısına çıkartılan tişört, şapka ve rozet dağıttı.

Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, Vali sporculara 15 Temmuz Şehitleri anısına çıkartılan tişört, şapka ve rozet dağıttı.

Vali Lütfi Yiyenoğlu Stadyumunda düzenlenen programa, Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, Vali Yardımcıları Ejder Demir- Kamil Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Coçkun Sel, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür V. Cemil Budak ve çok sayıda sporcu velileri katıldı.

Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde spor faaliyetlerine katılan 2 bine yakın sporcuya malzemeleri Vali Elban ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Ödül töreni öncesinde başta 15 Temmuz Şehitleri olmak üzere tüm şehitler için bir dakika saygı duruşu ve akabinde istiklal marşı okundu. Program, Ağrı'da kamp yapan tekerlekli kayaklı koşu milli takım sporcularının gösterileri ile devam etti. Burada sporculara hitaben konuşan Ağrı Valisi Elban, "Memleketine mukkasiyetine sahip çıkmanın ne demek olduğunu geçen yıl 15 Temmuz akşamı, başta siz gençler olmak üzere sadece hainlere değil onların dünyasında ki tüm destekçilerine de gösterdiniz. Dolaysıyla bu milletin her ferdi, her yaşta her cinste memleket söz konusu olduğu zaman canını, malını ve hatta ailesini bile tankların altına atabiliyor" dedi.

Vali Elban, sporculara malzemeleri dağıttıktan sonra kendisine takdim edilen Türk bayrağını öptü. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür V. Cemil Budak günün anısına Vali Elban'a madalya ve tişört takdim etti.

Program düzenlenen kısa kortej yürüyüşü ile sona erdi.

Vali Elban’dan Sporculara 15 Temmmuz Hediyesi

Vali Elban’dan Sporculara 15 Temmmuz Hediyesi

Vali Elban’dan Sporculara 15 Temmmuz Hediyesi

Vali Elban’dan Sporculara 15 Temmmuz Hediyesi

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