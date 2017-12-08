Vali Erin Basın Mensuplarıyla Buluştu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, görev yaptığı beş aylık süre boyunca Şanlıurfa'daki gözlemlerini, tespitlerini ve projelerini basın mensupları ile...

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, görev yaptığı beş aylık süre boyunca Şanlıurfa'daki gözlemlerini, tespitlerini ve projelerini basın mensupları ile yaptığı toplantıda paylaştı.

Şanlıurfa Polisevinde gerçekleşen basın toplantısına, kentte yayın yapan televizyon ve gazetelerin sahipleri ve genel yayın yönetmenleri, gazeteciler ve köşe yazarları katıldı. Eğitimden sağlığa, sanayi yatırımlarından turizme kadar bir çok sektörde Şanlıurfa'nın mevcut durumunu masaya yatırarak aksayan yönleri tespit ettiklerini ve ilgili her tarafın görüşlerini de alarak aksayan yönleri ortadan kaldırmaya yönelik tedbirleri değerlendirdiklerini ifade eden Vali Erin, belli bir plan ve program dahilinde Şanlıurfa'yı geleceğe taşımanın gayreti içinde olduklarını söyledi. Başta eğitimdeki fiziki altyapı eksikliğini gidermek için seferber olduklarını kaydeden Vali Erin, Cumhuriyet tarihinden 2000'li yıllara kadar Şanlıurfa'da yapılan derslik sayısının 5 bin civarında olduğunu, aradan geçen 15 yılda bu sayının üç katından daha fazla derslik inşa edildiğini belirtİ. Vali Erin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği gibi, 2019 yılına kadar Şanlıurfa'da ikili eğitim öğretim sistemini tamamen sonlandırmayı hedefleyen bir planlama içerisinde çalışmalarımız devam ediyor. 2017 Yatırım programına ilaveten 500 milyon TL'lik ek kaynağımızı da yeni dersliklerin yapımı için temin etmiştik. Bu yıl sonuna kadar ihaleleri tamamlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu. Şanlıurfa'nın insan gücü, tarımsal üretim potansiyeli, turizm olanakları ile Türkiye'nin en önde gelen şehirleri arasında yer alması gerektiğini ancak bu zamana kadar olması gereken yerde olmadığını üzülerek müşahede ettiklerini ifade eden Vali Erin, "Belirleyeceğimiz yol haritaları ve planlar ile Şanlıurfa'yı her alanda hak ettiği başarıya ulaştırmak hepimizin ortak gayesi olmalıdır. Bunu yaparken sadece kamu kuruluşlarına değil, sivil toplum kuruluşları, gazeteciler, bu şehirde yaşayan ve şehrinin geleceğini düşünen herkese sorumluluklar düşüyor" dedi.

Konuşmasına, göreve başladığı günden bu yana yapılan çalışmaları ve Şanlıurfa'nın gelecek hedeflerini belirleyecek stratejik planların oluşturulması amacıyla yapılan çalışmaları anlatarak devam eden Vali Erin, gazetecilerin eğitim, sağlık ve benzeri konulardaki sorularına da cevap verdi.

Vali Erin, fırsat buldukça basın mensuplarıyla bir araya geleceklerini belirterek, toplantıya katılanlara teşekkür etti.