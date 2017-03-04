  • BIST 89.722
  • Altın 147,435
  • Dolar 3,7202
  • Euro 3,9313
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 8 °C

Vali Erin İlk Andan İtibaren Depremzedeleri Yalnız Bırakmadı

» »
Vali Erin İlk Andan İtibaren Depremzedeleri Yalnız Bırakmadı
Adıyaman Valisi Abdullah Erin, merkez üssü Samsat ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedeleri yalnız bırakmadı.

Adıyaman Valisi Abdullah Erin, merkez üssü Samsat ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedeleri yalnız bırakmadı.

Samsat ilçesinde meydana gelen 5.5 şiddetindeki deprem sonrası ilçe merkezini ve köylerini gezerek depremzedelerle birlikte sabahlayan Vali Abdullah Erin, depremin ikinci gününde de depremden etkilenen köylerden Kovanoluk, Tepeönü ve Göltarla köylerini ziyaret ederek incelemelerine devam etti.

Vali Abdullah Erin, Samsat ilçesinde depremin yaşandığı ikinci günde AFAD tarafından Kaymakamlık bahçesinde oluşturulan Mobil Koordinasyon Merkezinde TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve diğer milletvekillerine AFAD Koordinasyonunda yürütülen çalışmalar ve hasar tespit çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Vali Erin daha sonra yanına İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdür Vekili İbrahim Kaba'yı alarak 5,5 şiddetindeki depremden etkilenen Kovanoluk, Tepeönü ve Göltarla Köylerini ziyaret ederek hasarlı evlerde incelemelerde bulundu.

Köy gezilerinde AFAD tarafından oluşturulan çadırlarda köylü vatandaşlarla bir araya gelen Vali Abdullah Erin, köylülerle sohbet ederek varsa taleplerini dinledi.

Vali Abdullah Erin, depremin yaşandığı ilk andan itibaren merkezi ve yerel idare kuruluşlarıyla koordinasyon sağlanarak vatandaşların mağdur olmaması için elinden gelen her türlü gayreti gösterdiklerini ve vatandaşların tüm ihtiyaçlarının temin edildiğini dile getirdi.

Vali Erin, "Şu anda ekiplerimiz seri bir şekilde gerek ilçe merkezinde gerekse de köylerimize dağılarak hasar tespit çalışmalarına başladılar. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın çadır, yatak, battaniye ve temel gıda ihtiyaçları temin edilerek sıcak yemek köylerimize kadar götürülmektedir. Devlet olarak bütün kurumlarımızla birlikte vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılamak için seferber olmuş durumdayız. Meydana gelen depremde can kaybı olmamakla birlikte hastanede tedavisi süren 3 vatandaşımız bulunmaktadır" dedi.

Vali Erin İlk Andan İtibaren Depremzedeleri Yalnız Bırakmadı

Vali Erin İlk Andan İtibaren Depremzedeleri Yalnız Bırakmadı

Vali Erin İlk Andan İtibaren Depremzedeleri Yalnız Bırakmadı

Vali Erin İlk Andan İtibaren Depremzedeleri Yalnız Bırakmadı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yığılca’da Eğitim Amaçlı Toplantı Düzenlendi04 Mart 2017 Cumartesi 10:03
  • Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı Yapıldı04 Mart 2017 Cumartesi 09:58
  • Büyükşehirden Önemli Duyuru04 Mart 2017 Cumartesi 09:58
  • Emniyet Amirine Ziyaret04 Mart 2017 Cumartesi 09:53
  • Eskişehir Ülkü Ocakları Başkanı Kumru: "Ülkücüler Liderimizle Aynı Safta, Elif Gibi Dimdik Durmaktadır"04 Mart 2017 Cumartesi 09:53
  • Bakan Özlü Bilecik’e Geliyor04 Mart 2017 Cumartesi 09:53
  • Atso Başkanı Davut Çetin :04 Mart 2017 Cumartesi 09:53
  • Vali Erin İlk Andan İtibaren Depremzedeleri Yalnız Bırakmadı04 Mart 2017 Cumartesi 09:48
  • Lisede ‘Meslekte 1 Gün’ Projesi04 Mart 2017 Cumartesi 09:48
  • Simav İtfaiyesinden Okullarda Yangın Tatbikatı04 Mart 2017 Cumartesi 09:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti