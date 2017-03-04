Vali Erin İlk Andan İtibaren Depremzedeleri Yalnız Bırakmadı

Adıyaman Valisi Abdullah Erin, merkez üssü Samsat ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedeleri yalnız bırakmadı.

Adıyaman Valisi Abdullah Erin, merkez üssü Samsat ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedeleri yalnız bırakmadı.

Samsat ilçesinde meydana gelen 5.5 şiddetindeki deprem sonrası ilçe merkezini ve köylerini gezerek depremzedelerle birlikte sabahlayan Vali Abdullah Erin, depremin ikinci gününde de depremden etkilenen köylerden Kovanoluk, Tepeönü ve Göltarla köylerini ziyaret ederek incelemelerine devam etti.

Vali Abdullah Erin, Samsat ilçesinde depremin yaşandığı ikinci günde AFAD tarafından Kaymakamlık bahçesinde oluşturulan Mobil Koordinasyon Merkezinde TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve diğer milletvekillerine AFAD Koordinasyonunda yürütülen çalışmalar ve hasar tespit çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Vali Erin daha sonra yanına İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdür Vekili İbrahim Kaba'yı alarak 5,5 şiddetindeki depremden etkilenen Kovanoluk, Tepeönü ve Göltarla Köylerini ziyaret ederek hasarlı evlerde incelemelerde bulundu.

Köy gezilerinde AFAD tarafından oluşturulan çadırlarda köylü vatandaşlarla bir araya gelen Vali Abdullah Erin, köylülerle sohbet ederek varsa taleplerini dinledi.

Vali Abdullah Erin, depremin yaşandığı ilk andan itibaren merkezi ve yerel idare kuruluşlarıyla koordinasyon sağlanarak vatandaşların mağdur olmaması için elinden gelen her türlü gayreti gösterdiklerini ve vatandaşların tüm ihtiyaçlarının temin edildiğini dile getirdi.

Vali Erin, "Şu anda ekiplerimiz seri bir şekilde gerek ilçe merkezinde gerekse de köylerimize dağılarak hasar tespit çalışmalarına başladılar. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın çadır, yatak, battaniye ve temel gıda ihtiyaçları temin edilerek sıcak yemek köylerimize kadar götürülmektedir. Devlet olarak bütün kurumlarımızla birlikte vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılamak için seferber olmuş durumdayız. Meydana gelen depremde can kaybı olmamakla birlikte hastanede tedavisi süren 3 vatandaşımız bulunmaktadır" dedi.