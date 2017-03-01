Vali Erin’den Yeni Adıyaman Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifi Odası’na Ziyaret

Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Yeni Adıyaman Esnaf Kefalet Kredi Kooperatif Odasını ziyaret etti.

Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Yeni Adıyaman Esnaf Kefalet Kredi Kooperatif Odasını ziyaret etti.

Yeni Adıyaman Esnaf Kefalet Kredi Kooperatif Odası Başkanı Mustafa Salman'ı ziyaret eden Adıyaman Valisi Abdullah Erin'e, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy eşlik etti. Vali Erin ve beraberindeki heyet Oda Başkanı Mustafa Salman'dan oda hakkında bilgiler alarak bir süre sohbet etti.

Ziyarette konuşan Adıyaman Valisi Abdullah Erin, "Mustafa Salman'ı Adıyaman'a gelmeden önce tanıyordum. Mustafa Salman Adıyamanlı cengaver kardeşlerimizden bir tanesidir. Bizleri oldukça güzel ağırlamasından dolayı kendilerine oldukça teşekkür ediyorum. Yeni Adıyaman Esnaf Kefalet Kredi Kooperatif Odası çok güzel işler yapıyor. Bizlere ve vatandaşlara oldukça güzel destekler sağlıyorlar. Kendilerine yaptıkları hizmetlerden dolayı hem de uyumlu çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi. Daha sonra konuşan Yeni Adıyaman Esnaf Kefalet Kredi Kooperatif Odası Başkanı Mustafa Salman ise, "Valimiz, Adıyaman'a geldiği günden bu yana gerek STK'larla gerekse Adıyaman esnafıyla, köyleriyle, ilçeleriyle beldeleriyle bire bir dolaştığından dolayı Adıyamanlılarla yakından ilgilendiğinden dolayı Yeni Adıyaman Esnaf Kefalet Kredi Kooperatif Odası Başkanı olarak sayın valimize sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Mustafa Salman, Adıyaman Valisi Abdullah Erin'e, tablo takdim etti.