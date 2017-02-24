Vali Eşinden Ardahanlı Kadınlar İçin Kanser Tarama Kampanyası

Ardahan Valisi İbrahim Özefe'nin eşi Hacer Özefe'nin desteği ve İl Halk Sağlığının Koordinatörlüğünde il genelinde KETEM'in kadınlara yönelik düzenlediği...

Ardahan Valisi İbrahim Özefe'nin eşi Hacer Özefe'nin desteği ve İl Halk Sağlığının Koordinatörlüğünde il genelinde KETEM'in kadınlara yönelik düzenlediği "Kanser Tarama Kampanyası" Damal ilçesinde başlatıldı.

Kanser tarama kampanyasına Bayan Özefe, Vali Yardımcısı Abdurrezzak Canpolat'ın eşi Dilek Canpolat, Damal Kaymakamı Vedat Yılmaz'ın eşi Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Ergin Önal'ın eşi Esra Önal, KETEM sorumlu hekimi Dr. Hazal Topçuoğlu, diğer yetkililer, muhtar eşleri ve Damallı kadınlar katıldı.

Kampanya hakkında bir konuşma yapan Bayan Özefe: "Kanser erken teşhis edildiğinde tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Bu yüzden erken tanı için tarama yapılması gerekmektedir. Taramalar belli yaş aralıklarında ücretsiz yapılmaktadır. Farkındalığı yaratmak bizlerin elindedir. İlçelerimizde bayanlarımızın ikna edilmesi ve bu konudaki taleplerini karşılamak için kaymakam eşleri, belediye başkanı eşleri, köy ve mahalle muhtar eşlerinin kampanyaya gerekli hassasiyeti göstermelerini ve desteklerini bekliyorum" dedi.

Kampanyanın Damal'la sınırlı kalmayacağını, ilimiz geneline yönelik olduğunu köylerde ve ilçelerde de Kanser Taramalarının sürdürüleceğini ifade eden Hacer Özefe, "Köylerde ki elimiz gözümüz olan muhtar eşlerinden bu konuda diğer kadınlara öncülük etmelerini istiyoruz" dedi.

Kampanyanın tanıtımına yönelik KETEM sorumlu hekimi Dr. Hazal Topçuoğlu, Kanser Erken Teşhis ve Taramanın önemini vurgulamak amacıyla bir sunum yaptı. Dr. Hazal Topçuoğlu sunumda, 30-65 yaş grubu aralığındaki kadınların 5 yılda bir Serviks Kanseri taraması, 40-69 yaş grubundaki kadınların 2 yılda bir Meme Kanseri taraması için mamografi çektirmesi gerektiği, 50-69 yaş grubundaki kadın ve erkeklerin 2 yılda bir Kolon Kanseri taraması yaptırması gerektiğini belirtti.

Hacer Özefe'nin desteğiyle İl Halk Sağlığı bünyesinde ki Kanser Erken Teşhis, Eğitim, Tarama Merkezi (KETEM) tarafından köylerde, ilçelerde ve il genelinde kadınlara yönelik "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" sloganıyla Damal ilçesinden başlatılan "Serviks ve Meme Kanseri"ne yönelik erken teşhis tarama kampanyasına Damallı kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Kanser taraması yaptıran Damallı kadınlar, kampanyaya tüm kadınlarımızın katılmasını istediler.

Kampanyanın yürütülmesine ilişkin açıklama yapan İl Halk Sağlığı Şube Müdürü Birsen Çınar ise, "Kanser öldürücü, ancak alınacak tedbirlerle önlenebilir, erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir hastalıklar grubunda yer almaktadır. Bu kapsamda Hacer Özefe'nin destek ve himayesinde her hafta bir ilçede kampanyanın tanıtımı yapılacak, ilçelerde ikamet eden kadınlarımızın Kanser taraması için İlçe Toplum Sağlığı Merkezlerine müracaat etmeleri veya telefonla arayarak başvurmaları halinde taşımalı sistemle evlerinden alınıp, gerekli kanser taramaları yapıldıktan sonra, tekrar evlerine araçla bırakılacak. İl merkezinde ise Merkez Toplum Sağlığı hizmet binasında bulunan KETEM merkezine müracaat edebilirler" diye konuştu.