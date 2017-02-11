Vali Gül, Asayiş Uygulama Noktalarını Ziyaret Etti

Sivas Valisi Davut Gül, Türkiye genelinde gerçekleştirilen huzur operasyonunda uygulama yapılan noktaları ziyaret etti.

Sivas Valisi Davut Gül, Türkiye genelinde gerçekleştirilen huzur operasyonunda uygulama yapılan noktaları ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla kentin giriş ve çıkış noktalarında geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde akşam saatlerinde başlayan uygulama kapsamında İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy ile birlikte Sivas-Ankara karayolu üzerinde ve tren garı önünde gerçekleştirilen asayiş uygulamasını yerinde inceleyen Vali Davut Gül, emniyet mensuplarına çalışmalarında başarılar diledi.

Gül, halkın can ve mal güvenliği korumak için gece, gündüz çalışan emniyet güçlerinden huzur ve sükunetin sağlanması için gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.