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Vali Gül, Gıda Toptancıları Kooperatifi Üyeleri İle Bir Araya Geldi

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Vali Gül, Gıda Toptancıları Kooperatifi Üyeleri İle Bir Araya Geldi
Sivas Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Şehitleri Gıda Toptancıları Kooperatifi üyeleri ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Sivas Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Şehitleri Gıda Toptancıları Kooperatifi üyeleri ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Gül, kısa süre önce gıda sektöründeki eksiklikleri gidermek amacıyla kurulan kooperatifin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Programda konuşan Kooperatif Başkanı Adnan Ercan, gıda firmaları olarak çok önemli bir yerde olduğumuzu belirterek, "Hayatın en temel kaynağı gıdadır. Bizler kooperatifi olarak hizmet kalitemizi daha da artırmak adına mevcut bulunduğumuz iş yerlerini çağın gereksinimlerine ayak uydurabileceği bir konuma getirmektir. Bu kapsamda Seyfebeli Projesini çok önemsiyoruz. Proje şuan için başlangıç aşamasında ama 3 yıl içerisinde tamamlanacak. Yine devletimizin bizlere taşınma konusunda teşvik vermesi ve Sivas'ımızın bu teşvikten faydalanması bizleri gerçekten memnun etmiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Vali Davut Gül ise Seyfebeli Projesiyle ilgili çalışma başlatıldığını ifade ederek, "Eş zamanlı olarak da Bilim Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde 9 ilde hükümet programı olarak yapılacak bir projeye denk geldi. Çok uygun şartlarda başlayacak, şehir içindeki sanayi siteleri şehir dışına taşınacak. Bu proje sizleri ciddi anlamda rahatlatacak. En geç 2018 yılının bahar ayında temeli atmış olacağız." diye konuştu.

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