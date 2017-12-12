Vali Gül, Öğrencilere Deneyimlerini Anlattı

Sivas Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP)...

Sivas Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) Güvenli Sivas Projesi kapsamında yapılan rol model çalışmasına katıldı.

Büyük Otel'de gerçekleştirilen ve Selçuk Anadolu Lisesi öğrencilerinin katıldığı projede Vali Gül, okul öğrencileri ile sohbet ederek; hayatı, meslek deneyimleri, Sivas ile ilgili düşünceleri, Sivas'ta devam eden yatırımlar, eğitimde kentin geldiği nokta, okulları ile ilgili devam eden süreç hakkında bilgi verdi.

Öğrencilerin kendilerini güvende hissetmeleri, geleceğe güvenle bakmaları ve kendilerine rol model olması amacıyla düzenlenen projede konuşan Vali Gül, yapmak istedikleri mesleğin bire bir öğrencileri mutlu ya da mutsuz etmeyeceğini ifade ederek,"Mesleğin dışında bir hayatınız var. Belki içinizden çok iyi iş adamları çıkacak. Bizler hep kamuda iyi bir işe girmeye odaklanıyoruz. Okurken hep böyle yetiştiriliyoruz. Bu doğru değil. Belki içinizde biri çıkar yanında 10 bin kişi çalıştırır. Nihayetinde Sivas'ta sıfırdan başlayıp da çok başarılı olan iş adamlarımız var. Ya da özel sektörde profesyonel yönetici olanlar var. Devlet kurumunda çalışan mühendislerin aldığı maaş bellidir. Ancak çok iyi mühendisler özel sektörde çalışıyorlar, yurt dışı projelerde görev alıyorlar. Çok yüksek rakamlarda gelir elde ediyorlar. Kendinizi çaresiz hissetmeyin. "Devlette çalıştık kurtulduk, çalışmadık perişan olduk" diye bir şey yok. Devlette çalışmak da bir tercih ama öyle bir donanımınız olacak ki siz isterseniz devlette çalışırsınız istemezseniz özel sektöre gittiğinizde daha iyi şartlarda çalışabilecek bir donanımınız olmalıdır. Bizim temel sıkıntımız mesleksizlik. Hep şöyle düşünüyoruz. "Devlette çalışmazsak açta açıkta kalırız" Hiç böyle bir şey yok. Nitelikliysek, devlette çalışmazsak aynı şartlarda hatta daha iyi şartlarda hayatımızı kazanabiliriz. Niteliksizsek de o zaman devlete yüküz. Kendi işimizi iyi yapacağız. Aranan insan olacaksınız. Böylece devlete de geldiğinizde kapılar açık olacak, ama özel sektöre de gittiğinizde birçok tercihiniz olacak. Bu hedef şimdi sizin yaşlarınızda başlıyor. Kendinizi iyi yetiştirmeniz, daha çok çalışmanız gerekiyor. Burada 3-5 sene dişinizi sıkarsanız ömrünüzün sonuna kadar rahat edersiniz, 3-5 sene rahat ederseniz ömrünüzün sonuna kadar sıkıntı yaşarsınız." dedi.

Soru-cevap şeklinde devam eden programın ardından Vali Gül, çocuklarla birlikte yemek yedi. Düzenlenen programa İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ile Selçuk Anadolu Lisesi'nin idarecileri ve öğretmenleri de katıldı.