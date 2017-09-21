Vali Gül, Ulaş’ta İncelemelerde Bulundu

Sivas Valisi Davut Gül Ulaş ilçesinde bir dizi gezi ve incelemelerde bulundu.

Sivas Valisi Davut Gül Ulaş ilçesinde bir dizi gezi ve incelemelerde bulundu.

İlk olarak Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü bahçesinde şehit aileleri ile bir araya gelen Vali Gül onlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. İlçe gezisi kapsamında daha sonra Ulaş Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi "Geleceği İşleyen Hünerli Eller" AB Projesi kapsamında kaymakamlık bahçesinde hazırlanan telkari ve şippoyaki kursu sergisinin açılışını gerçekleştiren Vali Gül sergiyi gezerek bilgi aldı. Kursun ve serginin gerçekleşmesinde emeği geçenleri kutlayan Vali Gül ve eşi Gülden Gül'e hediye takdim edildi.

Vali Gül daha sonra muhtarlar, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları ile Ulaş Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda bir araya geldi. Burada konuşan Vali Gül, "Velilere düşen çocuklarının kontrol ve takip edilmesidir. Öğrencilerin ise velilerine bilgileri doğru aktarması gerekir. Milli Eğitim de idarecileri ile beraber meselelere nüfuz etmelidir. Bizlere düşen ise aksayan yönlere çözüm bularak gerekli tedbirlerin alınmasıdır" dedi.

Eğitimde aksayan konuları da dile getiren Gül,"Devletin yaptığı taşıma ihalelerinin dışında velilerin kendilerinin yaptığı servis anlaşmalarında sıkıntı oluyor. 15 kişi binilmesi gereken araçlarda 20-25 kişi çıkıyor. Bunun denetimlerinin emniyet, jandarma ve milli eğitim tarafından günübirlik takip edilmesi lazım" diye konuştu.

Okul etrafında da velilerin dışında hiç kimsenin bulunamayacağını aktaran Gül,"Bir yazılı emir çıkarttık. Anne, baba gibi velinin dışında okul bahçesinde okulun çıkışında bulunan herkese idari ceza uygulayacağız. Okullara yakın metruk binalar var. Bunların mutlaka belediyeler tarafından yıkılması gerekiyor. Sahipleri ya binalara sahip çıkacak onarımını yapacak ya da yıkacak. Yıkılmadığı takdirde Özel İdare olarak bizim yıkmamız gerekiyor ama o zamanda yıkmayan belediye ile ilgili suç duyurusunda bulunmamız lazım. Mutlaka okulların etrafında yıkık, mezbelelik ne kadar yer varsa hepsini yıkmamız lazım. Neden yıkıyoruz? Çünkü uyuşturucu madde bağımlıları ve satıcılarının mekanı olmasın diye" şeklinde konuştu.

Okul onarımları hakkında da bilgi veren Vali Gül,"Okul onarımlarını ciddi anlamda yaptık. Eksik kalanları inşallah gelecek sene yapacağız. İŞ-KUR'dan belirli miktar okullarımızın temizliği ile ilgili personeller verilecek" ifadelerini kullandı.

Okullardaki kamera sistemlerinin emniyet ve jandarmaya bağlanacağını da vurgulayan Gül, yabancıların okul çevresinde bulunamayacağını da sözlerine ekledi. Gül daha sonra ilçede devam eden eğitim yatırımlarını inceledi.