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Vali Güvençer, Eski Bakan Ramazanoğlu’nu Ağırladı

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Vali Güvençer, Eski Bakan Ramazanoğlu’nu Ağırladı
Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, bazı etkinliklerde bulunmak amacıyla Manisa'ya gelen Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı ve Denizli Milletvekili Sema...

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, bazı etkinliklerde bulunmak amacıyla Manisa'ya gelen Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı ve Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu'nu ağırladı.

Valilik makamında Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'ın da eşlik ettiği ziyarette konuşan Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı ve Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, Vali Güvençer'i ziyaretinin ardından 5 Aralık kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 83. yıldönümü vesilesiyle Manisa Celal Bayar Üniversitesinde vereceği konferansta gençlerle bir araya geleceğini söyledi. Vali Güvençer de Ramazanoğlu'na ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederek, kendisini Manisa'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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