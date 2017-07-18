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Vali Güvençer, Hayırseverlerle Kahvaltıda Buluştu

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Vali Güvençer, Hayırseverlerle Kahvaltıda Buluştu
Şehzadeler Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca verilen iftarlara destek sağlayan hayırseverlere düzenlenen kahvaltı programında teşekkür edildi.

Şehzadeler Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca verilen iftarlara destek sağlayan hayırseverlere düzenlenen kahvaltı programında teşekkür edildi.

Kahvaltıya, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve hayırseverler katıldı. Kahvaltıda konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Biz göreve geldikten sonra Şehzadeler'de dördüncü ramazanı yaşadık. İstedik ki;ramazan, 5 yıldızlı otellerde, lüks restoranlarda belli bir ekonomik seviyeye sahip, belli bir siyasi bürokratik seviyeye ulaşmış olanların bir araya gelip, toplanıp, enfes sofralarda iftarlarını yapıp ayrıldıkları etkinliklerle ihya edilmesin. Ramazan, bizim inanç birlikteliğimizi, paylaşma ruhumuzu, kardeşliğimizi temsil ediyor. Ramazanın ruhuna uygun yaşanmasını istedik. 4 yıldan beri de Cumhuriyet Meydanında ve mahallelerimizin meydanlarında 10 binlerce vatandaşımızla, iftar sofralarında bir araya gelerek bu birlikteliğimizi, kardeşliğimizi, yardımlaşmamızı pekiştirerek ortaya koymuş olduk. Bu yıl da yaklaşık 60 bin vatandaşımızla iftar sofralarımızda bir araya geldik. Her kesimden insanı buluşturuyoruz. Birliğimizi kardeşliğimizi, pekiştirmiş oluyoruz.Allah hepinizin hayırlarını kabul etsin. Allah hayrınızı kabul etsin. Sizler hayır yaptınız, bizler vesile olmuş olduk, halkımızla hayırseverlerimiz arasında bir gönül köprüsü kurmuş olduk. Allah sizin ekonominize bereket versin, başta Sayın Valimiz olmak üzere katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Mustafa Hakan Güvençer de konuşmasında, davet için teşekkür ederek, "Modern hayatın ne yazık ki bizi, inancımızın bizim için istediği hayat tarzından alıp uzaklaştırılmasından kaynaklı çok ciddi deformasyonları var, çok ciddi bozulmalar var. Ancak bizler inancımıza, geleneklerimize sahip çıkarken aynı zamanda bu amaç ve maksadı da yeniden tahakkuk ettirebilmek için Allah'a çok şükür yapmamız gerekenler konusunda ciddi arayış içerisindeyiz. Hayır yapmanın bin türlü yolu var. Belki değil, mutlaka bu organizasyonlara katılmayan, şu anda burada, bu kahvaltıda bulunmayan pek çok hayırsever kardeşimiz münferiden farklı yol ve yöntemlerle çok hayırlarda bulundurlar. Elbette o da makbuldür. Allah onlarınkini de kabul etsin hepimizinkiyle beraber. Ancak bir taraftan ramazan münasebetiyle birilerine iftar verme, birilerinin karnını doyurmak, kendi kazancından ihtiyacı olan insanlar için hayırda bulunma eylemiyle birlikte bir yerel yönetimin organizasyonuna el verdik. Böyle bir toplu organizasyonda sorumluluk alarak bu toplu organizasyonu desteklemek, belki o hayrı yapmak kadar son derece kıymetli" diye konuştu.

Kahvaltı sonunda ramazan ayı boyunca verilen iftarlara destek sağlayan hayırsever tüzel kişi temsilcileri ile gerçek kişi hayırseverlere protokol üyeleri tarafından teşekkür plaketi verildi.

Vali Güvençer, Hayırseverlerle Kahvaltıda Buluştu

Vali Güvençer, Hayırseverlerle Kahvaltıda Buluştu

Vali Güvençer, Hayırseverlerle Kahvaltıda Buluştu

Vali Güvençer, Hayırseverlerle Kahvaltıda Buluştu

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