Vali Güvençer İşitme Engelliler Futbol Maçını İzledi

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde 8 Eylül Stadında oynanan İşitme Engelliler Futbol liginde mücadele eden Manisa...

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde 8 Eylül Stadında oynanan İşitme Engelliler Futbol liginde mücadele eden Manisa İşitme Engelliler Futbol Takımı ve İstanbul Sefaköy İşitme Engelliler karşılaşmasını izledi.

Karşılaşmayı Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'in yanı sıra, Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Aile ve Sosyal Politikalar Manisa İl Müdürü Murat Konan ve çok sayıda sporsever izledi.

Maç, Manisa İşitme Engelliler Futbol Takımının rakibi İstanbul Sefaköy İşitme Engellileri 2-1 yenmesiyle son buldu. Maçın ardından her iki takımın futbolcularını tebrik eden Vali Güvençer futbolculara ve taraftarlara baklava ikram etti.