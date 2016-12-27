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Vali Güvençer Konuklarını Ağırladı

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Vali Güvençer Konuklarını Ağırladı
Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, nezaket ziyaretleri kapsamında kurum ve kuruluş temsilcilerini makamında ağırladı.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, nezaket ziyaretleri kapsamında kurum ve kuruluş temsilcilerini makamında ağırladı.

Din-Bir-Sen Başkanı Yusuf Özdemir, Vali Güvençer'e Manisa'daki görevinde başarılar dileyerek sendikaları ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Özdemir, Din-Bir-Sen'in temel amacının üyelerinin ortak, ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek olduğunu belirtti.

İzmir Türk Koleji Manisa Kampüsü Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Gergin ile İzmir Türk Koleji Manisa Kampüsü İlkokul ve Ortaokul Müdürü İsmail Takmak da Vali Güvençer'i ziyaret ederek okulları hakkında bilgi verdi.

Vali Güvençer Manisa Büyükşehir ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği Manisalılar Platformu Başkanı Hasan Ertekin ve Yönetimini ağırladı.

Başkan Hasan Ertekin, Vali Güvençer'in kendilerini kabul ettiği için teşekkür ederek derneklerini tanıtmak ve çalışmaları hakkında bilgi vermek istediklerini söyledi. Ertekin, "Manisalılar Platformu olarak yola çıkarken Manisa'nın zengin kültürünü, her ilçemizin kendine özgü geleneklerini korumayı ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarmayı görev edindik. Marka kent olma yolunda hızlı adımlar atan Manisa'mız için elimizi taşın altına koymaya, üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazırız" dedi.

Vali Güvençer de nazik ziyaretleri nedeniyle konuklarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Manisa'nın gelişmesi, kalkınması, sosyal ve kültürel hayatının canlandırılması için kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarına da büyük görev düştüğünü ifade eden Vali Güvençer, elbirliğiyle yapılacak çalışmaların daha kapsamlı ve etkili olacağını söyledi.

Vali Güvençer Konuklarını Ağırladı

Vali Güvençer Konuklarını Ağırladı

Vali Güvençer Konuklarını Ağırladı

Vali Güvençer Konuklarını Ağırladı

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