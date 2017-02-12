Vali Güvençer Özel Halk Otobüsü Şoförleriyle Buluştu

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı ve yönetim kurulu üyelerine iadeyi ziyarette bulunarak...

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı ve yönetim kurulu üyelerine iadeyi ziyarette bulunarak halk otobüsü şoförlerinin yaşadığı sıkıntıları dinledi.

Manisa Vallisi Mustafa Hakan Güvençer iadeyi ziyaretlerine devam ediyor. Ziyaretleri kapsamında, Manisa Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı ve yönetim kurulunu dabir ziyaret gerçekleştiren Vali Güvençer şoförlerin sorunlarını dinledi. Vali Güvençer, bu ziyaret aracılığıyla sadece bu sektörde çalışan insanları değil, onların aracılığıyla toplumun sesini de duyduklarını belirtti. Ulaştırmanın kamunun en önemli hizmetlerinden biri olduğunu kaydeden Vali Güvençer, "Arkadaşlarımız her ne kadar şahısları adına bir kazanç için iş yapıyorlarmış gözüküyorlarsa da bir kamu hizmeti yürütüyor. Allah'a çok şükür son zamanlarda alınan mesafeyle bunda elbette devletin, iradenin, çıkarılan mevzuatın payı da var" dedi.

Elbette bir takım eksikliklerin bulunduğunu vurgulayan Güvençer, "Ama önemli olan bunları bilmek, görmek ve elbirliğiyle bu eksiklikleri tamamlamaktır. Bu ziyaretler sayesinde sektörün yaşadığı sıkıntıları da dinleme fırsatı buluyorum. Gittiğim her yerde onların sorunlarını, sıkıntılarını dile getirme fırsatı buluyorum. Hem de çözünebilecek olan meselelerin altına elimizi koyuyoruz. Arkadaşlarımıza hepimiz için sundukları kamu hizmeti için teşekkür ediyorum. Bütün çalışanlara kazasız belasız günler diliyorum" diye konuştu.

Manisa Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı ise Vali Güvençer'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Bizim genelde trafik sıkışıklığıyla ilgili sıkıntılarımız var. Bunu kendisiyle de paylaştık. Bunlar bir anda çözülmüyor. Haliyle otomobilin çokluğu sıkışık trafiğe neden oluyor. Kooperatif olarak havuz sisteminde çalışıyoruz. Saatleri, dakikaları devamlı canlı izliyoruz. Genelde işimizi iyi yapmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi kablo çalışması oluyor, doğalgaz çalışması oluyor, yol çalışması derken elimizde olmayan sebeplerden dolayı otobüslerde ulaşımda aksamalar oluyor. Bunları zaman zaman elimizden geldiği kadar çözüyoruz" diye konuştu.