Vali Güvençer Saruhanlı’da Muhtarları Dinledi

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer Saruhanlı'daki muhtarlarla buluşarak istek, öneri ve şikayetlerini dinledi.
Saruhanlı Belediye sosyal tesisleri düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Mustafa Hakan Güvençer'in yanı sıra Saruhanlı Kaymakamı İlker Özerk Özcan, Saruhanlı Belediye Başkan Vekili Eşref Doğrukıran, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Üsteğmen Serhat Karakuş, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, Saruhanlı Mahalle muhtarları katıldı. Toplantının açılışının ardından basına kapalı devam eden toplantıda Saruhanlı'nın sorunları ve projeleri görüşüldü.
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