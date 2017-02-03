  • BIST 87.819
  • Altın 145,479
  • Dolar 3,7259
  • Euro 4,0077
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 5 °C
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • Sosyal medyadan projelerini paylaştı
  • Arsa satan 'spekülatörler' kamuoyu oluşturuyor
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • Sosyal medyadan projelerini paylaştı
  • Arsa satan 'spekülatörler' kamuoyu oluşturuyor
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Vali Güvençer Yeni Kurulan Dernekleri Ağırladı

» »
Vali Güvençer Yeni Kurulan Dernekleri Ağırladı
Manisa Birlik ve Kardeşliğe Çağrı Derneği Başkanı Zübeyde Kırlı ve Yönetimi ile Genç MÜSİAD Manisa Başkanı Faruk Erdoğan ve Yönetimi Manisa Valisi...

Manisa Birlik ve Kardeşliğe Çağrı Derneği Başkanı Zübeyde Kırlı ve Yönetimi ile Genç MÜSİAD Manisa Başkanı Faruk Erdoğan ve Yönetimi Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Manisa Birlik ve Kardeşliğe Çağrı Derneği Başkanı Zübeyde Kırlı daha önce 7 ilde kurulan derneğin Manisa'da da kurulduğunu belirterek kuruluşlarının ardından ilk ziyareti Vali Güvençer'e yaptıklarını söyledi. Vali Güvençer'in kendilerini kabulü nedeniyle teşekkür eden Başkan Kırlı, derneklerinin kuruluşu ve amacı hakkında bilgi verdi. Kırlı, 15 Temmuz'dan sonra oluşan Milli ruhun korunması, Ülkemizde birliğin ve kardeşliğin tesis edilmesi ve devam ettirilmesi adına bu derneği kurduklarını belirtti. Öncelikle tarihten gelen milli ruhu çocuklara aşılamak ve insanlığa aktarmak istediklerini, her ülkede birlik olduğunu ama Türkiye'de aynı zamanda kardeşlik olduğunu dile getiren Kırlı,"Türk-Kürt, Alevi-Sünni ayrımı olmadan her türlü ayrımcılığa karşı bütün insanlarımızı birliğe, kardeşliğe davet ediyoruz" dedi.

Genç MÜSİAD Manisa Başkanından ziyaret

Daha sonra Genç MÜSİAD Manisa Başkanı Faruk Erdoğan ve Yönetimi Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'e nezaket ziyaretinde bulundu. Genç MÜSİAD Manisa Başkanı Faruk Erdoğan yeni kurulduklarını, oluşumlarını tamamladıktan sonra Vali Güvençer'e nezaket ziyaretinde bulunduklarını ifade ederek faaliyetleri hakkında Vali Güvençer'e bilgi sundu.

Vali Güvençer de konuklarına ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederek üyelere, Manisa ve Türkiye adına hayırlı çalışmalarda bulunmalarını diledi.

Vali Güvençer Yeni Kurulan Dernekleri Ağırladı

Vali Güvençer Yeni Kurulan Dernekleri Ağırladı

Vali Güvençer Yeni Kurulan Dernekleri Ağırladı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Şirin’den Yeni Kimlik Kartı Başvurusu03 Şubat 2017 Cuma 15:48
  • Minik Satranç Sporcuları Milli Takıma Girmeye Hak Kazandı03 Şubat 2017 Cuma 15:48
  • Prof. Dr. Osman Kaya Son Yolculuğuna Uğurlandı03 Şubat 2017 Cuma 15:48
  • Kurtulan’dan Çak-der’e Destek03 Şubat 2017 Cuma 15:48
  • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Erkoç’tan Çakır’a Ziyaret03 Şubat 2017 Cuma 15:48
  • Yeşildağ’dan Kanser Uyarısı03 Şubat 2017 Cuma 15:48
  • Sgk İl Müdürü Deniz’den Borsa’ya Ziyaret03 Şubat 2017 Cuma 15:43
  • Ahlat’ta Bir Ayda 55 Kişi Zehirlendi03 Şubat 2017 Cuma 15:43
  • Yeni Kültür Merkezi Yakında Hizmete Girecek03 Şubat 2017 Cuma 15:43
  • Erzincan Da Ki 950 Esnafa Sıfır Faizli Kosgeb Kredisi03 Şubat 2017 Cuma 15:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti