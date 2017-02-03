Vali Güvençer Yeni Kurulan Dernekleri Ağırladı

Manisa Birlik ve Kardeşliğe Çağrı Derneği Başkanı Zübeyde Kırlı ve Yönetimi ile Genç MÜSİAD Manisa Başkanı Faruk Erdoğan ve Yönetimi Manisa Valisi...

Manisa Birlik ve Kardeşliğe Çağrı Derneği Başkanı Zübeyde Kırlı ve Yönetimi ile Genç MÜSİAD Manisa Başkanı Faruk Erdoğan ve Yönetimi Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Manisa Birlik ve Kardeşliğe Çağrı Derneği Başkanı Zübeyde Kırlı daha önce 7 ilde kurulan derneğin Manisa'da da kurulduğunu belirterek kuruluşlarının ardından ilk ziyareti Vali Güvençer'e yaptıklarını söyledi. Vali Güvençer'in kendilerini kabulü nedeniyle teşekkür eden Başkan Kırlı, derneklerinin kuruluşu ve amacı hakkında bilgi verdi. Kırlı, 15 Temmuz'dan sonra oluşan Milli ruhun korunması, Ülkemizde birliğin ve kardeşliğin tesis edilmesi ve devam ettirilmesi adına bu derneği kurduklarını belirtti. Öncelikle tarihten gelen milli ruhu çocuklara aşılamak ve insanlığa aktarmak istediklerini, her ülkede birlik olduğunu ama Türkiye'de aynı zamanda kardeşlik olduğunu dile getiren Kırlı,"Türk-Kürt, Alevi-Sünni ayrımı olmadan her türlü ayrımcılığa karşı bütün insanlarımızı birliğe, kardeşliğe davet ediyoruz" dedi.

Genç MÜSİAD Manisa Başkanından ziyaret

Daha sonra Genç MÜSİAD Manisa Başkanı Faruk Erdoğan ve Yönetimi Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'e nezaket ziyaretinde bulundu. Genç MÜSİAD Manisa Başkanı Faruk Erdoğan yeni kurulduklarını, oluşumlarını tamamladıktan sonra Vali Güvençer'e nezaket ziyaretinde bulunduklarını ifade ederek faaliyetleri hakkında Vali Güvençer'e bilgi sundu.

Vali Güvençer de konuklarına ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederek üyelere, Manisa ve Türkiye adına hayırlı çalışmalarda bulunmalarını diledi.