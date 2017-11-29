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Vali Güvençer’den Kurum Ve Kuruluşlarla İnceleme

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Vali Güvençer’den Kurum Ve Kuruluşlarla İnceleme
Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, ilçe ziyaretleri kapsamında Akhisar ve Gördes'te kurum ve kuruluşlarda incelemelerde bulundu.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, ilçe ziyaretleri kapsamında Akhisar ve Gördes'te kurum ve kuruluşlarda incelemelerde bulundu. Ayrıca Vali Güvençer, Şehzadeler ilçesindeki Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini de ziyaret ederek hem öğrencilerle bir araya geldi hem de eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, ilk olarak Akhisar Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan özel bir tavuk işletmesini ziyaret etti. Daha sonra Akhisar Kaymakamı Kaan Peker ile birlikte Gördes'e geçen Vali Güvençer, Kabakoz Mevkiinde faaliyette bulunan Gördes Meta Nikel İşletmesini ziyaret etti. Genel Müdür Yücel Yalçınoğlu Vali Güvençer'e tesisi gezdirerek tesis ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yalçınoğlu, Türkiye'de nikel-kobalt kaynaklarını geliştirmek üzere kurulan ilk ihtisas işletmesi olan tesiste günlük 10 bin ton nikel metali üretildiği ve 550 kişiye istihdam sağlandığını söyledi. Yalçınoğlu ayrıca ilk fazı için 360 milyon dolarlık yatırım yapılan tesiste, 2015-2023 yılları arasını kapsayan ikinci faz ile birlikte toplam 860 milyon dolar değerinde bir yatırımın hayata geçirilerek 20 bin ton nikel metal kapasitesine ulaşılacağını bildirdi.

Daha sonra, Gördes Kaymakamlığına geçen Vali Güvençer, 9 Kasım tarihinde göreve başlayan Kaymakam Fatih Ayaz'ı ziyaret ederek kendisine yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Vali Güvençer Gördes'te İlçe Jandarma Komutanlığını, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Öztürk ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Fazıl Kanyon'dan ilçenin asayiş durumu hakkında bilgi aldı. Vali Güvençer, 36 personelin görev yaptığı ve 49 yaşlının misafir edildiği Gördes Huzurevini de ziyaret etti. Burada yaşlılarla yakından ilgilenerek sohbet eden Vali Güvençer, Huzurevi Müdürü Recep Demir'den huzurevinin sorunları ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Güvençer'den meslek lisesine ziyaret

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer Şehzadeler ilçesindeki Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulundu. Okulun atölyelerini gezen Vali Güvençer, öğrencilerin yaptıkları çalışmaları izleyerek bilgi aldı. Okul kantinine de giden ve satılan ürünleri inceleyen Vali Güvençer, okul bahçesinde beden eğitimi dersinde spor yapan öğrencilerle de bir süre sohbet ederek günün anısına fotoğraf çektirdi. Öğrencilerin uygulamalı eğitimini yerinde gözlemleyen Vali Güvençer, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, mesleki eğitimin sanayinin nitelikli personel ihtiyacının karşılanması açısından büyük bir önem arz ettiğini söyledi. Vali Güvençer, gençlerin burada kendilerini çok iyi yetiştirmelerini ve yükseköğrenimi hedeflemelerini istedi.

Vali Güvençer'in incelemeleri sırasında, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Bozoğlu, idari personel ve öğretmenler eşlik etti.

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