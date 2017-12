Vali Güzeloğlu, Bağlarlı Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, "Terör örgütünün yaşattığı var bu kente, bu...

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, "Terör örgütünün yaşattığı var bu kente, bu insanlara sunduğu acı gözyaşı ve zulüm var. Kaynakları heba edilmiş, yok edilmiş yıllar var, bunları en iyi sizler biliyorsunuz" dedi.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, geleneksel hale getirdiği muhtar toplantıları Bağlar ilçesi ile devam etti. Bağlar Halk Eğitim Merkezi seminer salonunda düzenlenen toplantıya Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Bağlar Kaymakamı Tolga Toğan, kamu kurum müdürleri ve ilçe sınırları içinde görevli mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Vali Güzeloğlu, bir bütün olarak kamu hizmetinde kaliteli, nitelikli ve sürdürülebilir kamu hizmeti sunma adına ortak bir çalışmayı bugün Bağlar ilçesinde başlatacaklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, "Bağlar ilçesi, Diyarbakır'ın nüfusu ve nüfus yoğunluğu en fazla olan bu anlamda insan hareketliliği ve buna bağlı kent kimliğinin belirleyicisi olan ilçemiz olduğunu biliyoruz. Bugün bu perspektifte Bağlar ilçemizde özellikle mahalle muhtarlarımız olan siz değerli muhtarlarımız ile bir bütün olarak ilçemizi değerlendireceğiz. Muhtar olarak sizler mahallelerinizde hem seçilen hem de güvenilen kişilersiniz. Bizim amacımız bir an önce geride kaybettiğimiz yılların ziyan edilen zamanların ve kaynakların telafisini yapmak bir an önce insanımıza en üst düzeyde en üst ölçekte bir hizmet sunmaktır. Çünkü Diyarbakır'ın Bağlar'ın insanı her şeyin en iyisine layıktır. Çok ziyan ettiğimiz bırakın günleri yıllarımız var, eğitimden sağlığa kültürden spora fiziksel alt yapıdan sosyal üst yapıya kadar. İhanet edilen, yok edilen, insana kast edilen yaşanmışlıklar var. Terör örgütünün yaşattığı var bu kente, bu insanlara sunduğu acı gözyaşı ve zulüm var. Kaynakları heba edilmiş, yok edilmiş yıllar var. Bunları en iyi sizler biliyorsunuz. Bunu bilerek ve en kısa süre içerisinde telafi ederek bir büyük gayret ile daha iyiye taşıma niyetimiz var" dedi.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.