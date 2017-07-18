Vali Güzeloğlu, Tümgeneral Çitil’den Brifing Aldı

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Jandarma Bölge Komutanlığını ziyaret ederek, Tümgeneral Musa Çitil'den brifing aldı.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Jandarma Bölge Komutanlığını ziyaret ederek, Tümgeneral Musa Çitil'den brifing aldı.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Jandarma Bölge Komutanlığını ziyaret etti. Bölge Komutanı Tümgeneral Musa Çitil ve komutanlar tarafından karşılanan Vali Güzeloğlu, tören mangasını selamladı ve toplu fotoğraf çektirdi. Jandarma Bölge Komutanlığı Şeref Defterini imzalayan Vali Güzeloğlu'na, Tümgeneral Çitil tarafından plaket takdim edildi. Jandarma Bölge Komutanlığı makamında Bölge Komutanı Çitil ile görüşen Vali Güzeloğlu yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı.