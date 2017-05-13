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Vali İsmail Çataklı’nın Hemşirelik Haftası Kutlaması

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Vali İsmail Çataklı’nın Hemşirelik Haftası Kutlaması
Vali Çataklı'nın kutlama mesajında hemşirelerin kutsal bir mesleği ifa ettikleri belirtilerek, "Bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını korumakta, geliştirmekte...

Kilis Valisi İsmail Çataklı, Hemşirelik Haftasını kutladı.

Vali Çataklı'nın kutlama mesajında hemşirelerin kutsal bir mesleği ifa ettikleri belirtilerek, "Bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını korumakta, geliştirmekte ve hastalık halinde iyileştirme hizmeti vererek, yurdumuzun her tarafında büyük bir fedakarlıkla görev yapmaktadırlar. Hemşirelik; temelinde insan sevgisi olan, şefkat, bilgi ve beceri ile yoğrulmuş, özveri ve hoşgörü kavramlarını içinde bulunduran, sabrın öne çıktığı zor ve önemli bir meslektir. Sağlık hizmetlerinin en iyi biçimde sunulabilmesi, sürekliliği ve kalitesi tüm sağlık çalışanlarının koordineli çalışmasıyla mümkündür. Bu bakımdan hemşirelerimize önemli görevler düşmektedir. Hiç şüphe yok ki, hemşirelerimiz bu sorumluluğun bilinci ile görevlerini en iyi şekilde layıkıyla yerine getirmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaktadırlar" denildi.

Hemşirelerin büyük bir sabırla mesleğini yaptığını da belirten Vali Çatak'lının mesajında, "Aldıkları eğitim ve görev anlayışıyla sağlık sorunları olan vatandaşlarımıza umut ve yaşama sevinci kazandırabilmek için ihtiyaç duydukları sevgi, şefkat ve ilgiyi göstererek gece gündüz demeden özverili olarak çalışan hemşirelerimize minnet ve şükranlarımı sunarken, sağlık çalışanlarına uygulanan her türlü şiddetin karşısında olduğumu belirtmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, haftanın hemşireliğin anlam ve öneminin hatırlanmasına, gayretleriyle mesleğe değer kazandırmış hemşirelerimizin anılmasına vesile olması temennisiyle, şefkatle ve sabırla yapılan bu mesleğin mensubu tüm hemşirelerimizin 12 - 18 Mayıs Hemşirelik Haftasını kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim" ifadelerine yer verildi.

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