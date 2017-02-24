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Vali İsmail Ustaoğlu, Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ı Ziyaret Etti

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Vali İsmail Ustaoğlu, Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ı Ziyaret Etti
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Erzincan'a giden Vali İsmail Ustaoğlu ve Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Erzincan Valiliği'ni ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Erzincan'a giden Vali İsmail Ustaoğlu ve Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Erzincan Valiliği'ni ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Vali İsmail Ustaoğlu daha sonra Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ile birlikte Valilik makamına geçti. Bir süre Erzincan Valisi Ali Arslantaş ile görüşen Vali İsmail Ustaoğlu ve Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu daha sonra Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ile birlikte Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ve 3. Ordu Komutanlığını ziyaret etti.

Vali İsmail Ustaoğlu, Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ı Ziyaret Etti

Vali İsmail Ustaoğlu, Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ı Ziyaret Etti

Vali İsmail Ustaoğlu, Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ı Ziyaret Etti

Vali İsmail Ustaoğlu, Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ı Ziyaret Etti

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