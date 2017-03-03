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Vali İsmail Ustaoğlu, Kız Anadolu İhl Öğrencileriyle Buluştu

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Vali İsmail Ustaoğlu, Kız Anadolu İhl Öğrencileriyle Buluştu
Vali İsmail Ustaoğlu, Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (İHL) öğrencileriyle bir araya geldi.

Vali İsmail Ustaoğlu, Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (İHL) öğrencileriyle bir araya geldi.

Okulun konferans salonunda 12'inci sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Vali İsmail Ustaoğlu, önümüzdeki günlerde yapılacak Yüksek Öğretime Geçiş (YGS) Sınavı öncesi başarı dileklerini iletti.

Öğrencilere başarı konusunda çeşitli tüyolar veren Vali İsmail Ustaoğlu, "Hepiniz artık üniversiteye adım atma noktasına gelmiş öğrencilersiniz. Hepinizin birer hedefi var. İleride yapmak istediği meslekle ilgili hedefleriniz var. O hayallerinizi gerçekleştirebilmek adına yakın süreçte gireceğiniz sınavlar var. Ben, sizlerin bu sınavlarda muvaffak olacağınıza inanıyorum, sizlerde inanın. Çünkü benim de tecrübelerimden öğrendiğim en önemli şey; inanmak. Önce inanmanız lazım. Başarının yarısı inanmaktır." dedi.

Başarılı olmak için başarıya olan inancın yanı sıra hedef koymanın da çok önemli olduğunu belirten Vali İsmail Ustaoğlu, "Bunun için kendinize önce hedef koyacaksınız. Sonra bu hedefe ulaşacağınıza inanacaksınız ve bununla ilgili hayaller kuracaksınız. Hedefiniz olmayan, inanmadığınız şeylerle ilgili hayal kurmak sizlere bir şey kazandırmaz. Hangi okula gitmek istiyorsanız buna inanarak ve hayal ederek çalışacaksınız. Eğer bunları yaparsanız bu işin büyük bölümünü halletmiş olursunuz." diye konuştu.

Sözlerinin devamında kendi hayatından örnekler vererek tavsiyelerine devam eden Vali İsmail Ustaoğlu daha sonra öğrencilere Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil'in "Gençlerle Başbaşa" isimli kitabını hediye etti.

Vali İsmail Ustaoğlu, başucu eseri olarak nitelendirdiği ve içerisinde başarılı olmak için yapılması gerekenlerin maddeler halinde sıralandığını söylediği "Gençlerle Başbaşa" isimli kitabın heyecanla okunması gereken bir eser olduğunu kaydetti.

Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Vali İsmail Ustaoğlu, okul öğretmenleriyle çeşitli değerlendirmeler yaptıktan sonra buradan ayrıldı.

Okul Müdürü Murat Öksüzer'in okul hakkında çeşitli bilgiler verdiği ziyaret sırasında Vali İsmail Ustaoğlu'na İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan ve Müdür Yardımcıları Kemalettin Karabulut ile Mehmet Güven de eşlik etti.

Vali İsmail Ustaoğlu, Kız Anadolu İhl Öğrencileriyle Buluştu

Vali İsmail Ustaoğlu, Kız Anadolu İhl Öğrencileriyle Buluştu

Vali İsmail Ustaoğlu, Kız Anadolu İhl Öğrencileriyle Buluştu

Vali İsmail Ustaoğlu, Kız Anadolu İhl Öğrencileriyle Buluştu

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