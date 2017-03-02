  • BIST 89.794
  • Altın 147,569
  • Dolar 3,7078
  • Euro 3,8976
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 13 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 24 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 14 °C

Vali Kaban Üzülmez Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

» »
Vali Kaban Üzülmez Bölgesinde İncelemelerde Bulundu
Zonguldak Valisi Ali Kaban, Maden müzesi ve Üzülmez Kültür Vadisi Projesinin bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.

Zonguldak Valisi Ali Kaban, Maden müzesi ve Üzülmez Kültür Vadisi Projesinin bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.

Zonguldak Valisi Ali Kaban beraberinde BEÜ Rektörü Prof.Dr. Mahmut Özer, TTK Genel Müdür Vekili Ercan Gebeş, BEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ali Askar Çakmakcı, TSO Başkanı Metin Demir ve TSO Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya, Üzülmez Müessese Müdürü, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili, BAKKA Strateji Geliştirme Birim Başkanı Mehmet Çetinkaya ile birlikte maden müzesinde incelemelerde bulundu. Maden mühendisi Ekrem Murat Zaman'ın bilgi vererek rehberlik ettiği müze gezisinde ilimizdeki taşkömürü tarihi detaylarıyla Vali Ali Kaban'a aktarıldı. Maden müzesini ilgiyle gezen Vali Ali Kaban'a Zonguldak havzası adı verilen ve yeraltı -yerüstü tesislerinin gösterildiği maketin elektrik aksamının yapılamadığı ifade edilmiş, Vali Ali Kaban'da bu talebi yerinde bularak gereğinin yapılacağını belirtti.

Vali Kaban ziyaret sonrasında Üzülmez Kültür Vadisi Projesinin uygulanacağı üzülmez bölgesini gezen Vali Ali Kaban'a konuyla ilgili yetkililerce bilgi verilmiş, kültür vadisi projesinin bir ayağı olması düşünülen yeni bir AKM kompleksine TTK genel müdürlüğüne ait yerleşkelerden yer bakılmış, kültür vadisi projesinin nasıl bir sistemle yapılacağı konusunda nihai karara varıldı.

Vali Kaban Üzülmez Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Vali Kaban Üzülmez Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Vali Kaban Üzülmez Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kurhan Spor Kulübü Salon Hokeyi 2.lig Müsabakaları İçin Trabzon’a Gitti02 Mart 2017 Perşembe 15:43
  • Manisa Eğitim-bir-sen’den O Habere Tepki02 Mart 2017 Perşembe 15:43
  • Madalyası Çalınan Kore Gazisine Başkan Tuna’dan Yeni Madalya02 Mart 2017 Perşembe 15:43
  • Sökeli Yazar Yaşar Çağbayır’dan İkinci Eser02 Mart 2017 Perşembe 15:38
  • 1-7 Mart Yeşilay Haftası02 Mart 2017 Perşembe 15:38
  • Tunceli Valisi Kaymak, Muhtarlarla Bir Araya Geldi02 Mart 2017 Perşembe 15:38
  • Büyükşehir Okullara Top Dağıttı02 Mart 2017 Perşembe 15:33
  • Jüri Üyeleri Tematik Park Alanını İnceledi02 Mart 2017 Perşembe 15:33
  • Adana Bye İl Mustafa Müdürü Keleş, Ogc’yi Ziyaret Etti02 Mart 2017 Perşembe 15:33
  • Başkent’te Asbest Tartışması02 Mart 2017 Perşembe 15:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti