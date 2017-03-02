Vali Kaban Üzülmez Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Zonguldak Valisi Ali Kaban, Maden müzesi ve Üzülmez Kültür Vadisi Projesinin bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.

Zonguldak Valisi Ali Kaban, Maden müzesi ve Üzülmez Kültür Vadisi Projesinin bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.

Zonguldak Valisi Ali Kaban beraberinde BEÜ Rektörü Prof.Dr. Mahmut Özer, TTK Genel Müdür Vekili Ercan Gebeş, BEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ali Askar Çakmakcı, TSO Başkanı Metin Demir ve TSO Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya, Üzülmez Müessese Müdürü, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili, BAKKA Strateji Geliştirme Birim Başkanı Mehmet Çetinkaya ile birlikte maden müzesinde incelemelerde bulundu. Maden mühendisi Ekrem Murat Zaman'ın bilgi vererek rehberlik ettiği müze gezisinde ilimizdeki taşkömürü tarihi detaylarıyla Vali Ali Kaban'a aktarıldı. Maden müzesini ilgiyle gezen Vali Ali Kaban'a Zonguldak havzası adı verilen ve yeraltı -yerüstü tesislerinin gösterildiği maketin elektrik aksamının yapılamadığı ifade edilmiş, Vali Ali Kaban'da bu talebi yerinde bularak gereğinin yapılacağını belirtti.

Vali Kaban ziyaret sonrasında Üzülmez Kültür Vadisi Projesinin uygulanacağı üzülmez bölgesini gezen Vali Ali Kaban'a konuyla ilgili yetkililerce bilgi verilmiş, kültür vadisi projesinin bir ayağı olması düşünülen yeni bir AKM kompleksine TTK genel müdürlüğüne ait yerleşkelerden yer bakılmış, kültür vadisi projesinin nasıl bir sistemle yapılacağı konusunda nihai karara varıldı.