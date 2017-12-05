Vali Kaban’dan Malatya Basınına Övgü

Malatya Valisi Ali Kaban, iadeyi ziyaretler kapsamında Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetini (MGTC) ziyaret etti.

Malatya Valisi Ali Kaban, iadeyi ziyaretler kapsamında Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetini (MGTC) ziyaret etti. Burada yerel basın üzerine konuşan Vali Kaban, Malatya basının ülke ve Malatya ile ilgili her zaman hassasiyet gösterdiğini söyledi.

Malatya'da basının her zaman devletinden ve milletinden yana bir taraf sergilediğini ifade eden Kaban, "Zaten bu anlamda hakikaten böyle olmazsak neler olabileceğine dair gerek kendi içimizde yaşadığımız bir kısım sıkıntılar gerekse dünyadaki örnekleri ile gördüğümüz şekli ile problemler fazlaca ülkeyi, insanı tehdit eder bir hal alıyor" dedi. Malatya basının önemli bir yerde durduğunu kaydeden Kaban, "Bu anlamda gerek tarihteki gerekse coğrafyadaki konumu itibari ile Malatya'nın ulaştığı bir anlamda zirvede devam etmesini diliyorum. Aksi takdirde kendi devletimizden, milletimizden, ülkemizden, insanınızdan yana olmazsak hep denildiği gibi hani derler ya devlet başa, ya kuzgun leşe sonucuna gideriz. Basınımızın durduğu yer itibari ile hakikaten güzel bir yerde duruyor. Malatya'nın lehine, ülkemizin lehine olan durumlara hassasiyet gösteriyor. Elbette haber basıncının her manada ekmeğidir. Ama haberi seçerken bile dikkat ediyorum, Malatya basını dikkate şayan bir şekilde bu hassasiyetleri gözeterek, insan hakkını, kadın hakkını, engellilerin hakkını gözeterek yani bütün kesimleri gözeterek bir denge kuruyor. Ben şahsınızda bütün camiayı kutlamak, tebrik etmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Kemal Deniz ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, 6 ay önce göreve başlayan Kaban'ın göstermiş olduğu performansın çok memnuniyet verici bir noktada olduğunu söyledi. Vali Kaban'ın basın mensupları ile yakından ilgilendiğini ifade eden Deniz, "Valimizin basın mensubu arkadaşlar ile hem hasıl olduğunu, iç içe olduğunu gördük. Bu konudan dolayı meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum" dedi.

Malatya basının büyük bir oranının cemiyetlerine üye olduğunu aktaran Deniz, "Türkiye 15 Temmuz gibi çok kötü bir dönem geçirdi. Malatya basını devletinin, hükümetinin, Cumhurbaşkanının yanında olduğunu ispat eden hem haberler yaptı hem de meydan da bireysel olarak gazeteciler hiç birisi çekilmedi. Gazetecilerin tarafsız olduğu söylenir ya Malatya basını taraflıdır, Türkiye Cumhuriyetinin yanında, bayrağının yanında, ezanının yanındadır. Cemiyetimiz bu çizgide bir cemiyettir" diye konuştu.