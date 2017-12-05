  • BIST 105.784
  • Altın 158,498
  • Dolar 3,8704
  • Euro 4,5813
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 13 °C

Vali Kaban’dan Malatya Basınına Övgü

» »
Vali Kaban’dan Malatya Basınına Övgü
Malatya Valisi Ali Kaban, iadeyi ziyaretler kapsamında Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetini (MGTC) ziyaret etti.

Malatya Valisi Ali Kaban, iadeyi ziyaretler kapsamında Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetini (MGTC) ziyaret etti. Burada yerel basın üzerine konuşan Vali Kaban, Malatya basının ülke ve Malatya ile ilgili her zaman hassasiyet gösterdiğini söyledi.

Malatya'da basının her zaman devletinden ve milletinden yana bir taraf sergilediğini ifade eden Kaban, "Zaten bu anlamda hakikaten böyle olmazsak neler olabileceğine dair gerek kendi içimizde yaşadığımız bir kısım sıkıntılar gerekse dünyadaki örnekleri ile gördüğümüz şekli ile problemler fazlaca ülkeyi, insanı tehdit eder bir hal alıyor" dedi. Malatya basının önemli bir yerde durduğunu kaydeden Kaban, "Bu anlamda gerek tarihteki gerekse coğrafyadaki konumu itibari ile Malatya'nın ulaştığı bir anlamda zirvede devam etmesini diliyorum. Aksi takdirde kendi devletimizden, milletimizden, ülkemizden, insanınızdan yana olmazsak hep denildiği gibi hani derler ya devlet başa, ya kuzgun leşe sonucuna gideriz. Basınımızın durduğu yer itibari ile hakikaten güzel bir yerde duruyor. Malatya'nın lehine, ülkemizin lehine olan durumlara hassasiyet gösteriyor. Elbette haber basıncının her manada ekmeğidir. Ama haberi seçerken bile dikkat ediyorum, Malatya basını dikkate şayan bir şekilde bu hassasiyetleri gözeterek, insan hakkını, kadın hakkını, engellilerin hakkını gözeterek yani bütün kesimleri gözeterek bir denge kuruyor. Ben şahsınızda bütün camiayı kutlamak, tebrik etmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Kemal Deniz ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, 6 ay önce göreve başlayan Kaban'ın göstermiş olduğu performansın çok memnuniyet verici bir noktada olduğunu söyledi. Vali Kaban'ın basın mensupları ile yakından ilgilendiğini ifade eden Deniz, "Valimizin basın mensubu arkadaşlar ile hem hasıl olduğunu, iç içe olduğunu gördük. Bu konudan dolayı meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum" dedi.

Malatya basının büyük bir oranının cemiyetlerine üye olduğunu aktaran Deniz, "Türkiye 15 Temmuz gibi çok kötü bir dönem geçirdi. Malatya basını devletinin, hükümetinin, Cumhurbaşkanının yanında olduğunu ispat eden hem haberler yaptı hem de meydan da bireysel olarak gazeteciler hiç birisi çekilmedi. Gazetecilerin tarafsız olduğu söylenir ya Malatya basını taraflıdır, Türkiye Cumhuriyetinin yanında, bayrağının yanında, ezanının yanındadır. Cemiyetimiz bu çizgide bir cemiyettir" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Konya Büyükşehir’den Sulama Suyuna Yüzde 40 İndirim05 Aralık 2017 Salı 16:03
  • Büyükşehir Meclisi Başkan Türel’e Yetki Verdi05 Aralık 2017 Salı 16:03
  • Akşehir 1 Milyon Kitaba Koşuyor Projesi 4. Yılında05 Aralık 2017 Salı 15:58
  • Vali Kaban’dan Malatya Basınına Övgü05 Aralık 2017 Salı 15:58
  • Çınar Kolejinde Aileler Atölyede05 Aralık 2017 Salı 15:58
  • Çiftçilerin Sorunları Konuşuldu05 Aralık 2017 Salı 15:58
  • Manisalılar Kartlı Sayaçla Suyu Ucuza Kullanıyor05 Aralık 2017 Salı 15:58
  • Ağrı’da Özel Giysili Afad Ekipleri Zehirlenmenin Olduğu Alanda Ölçüm Yaptı05 Aralık 2017 Salı 15:48
  • Mezun Öğrenciler İçin İletişim Havuzu Oluşturuldu05 Aralık 2017 Salı 15:48
  • Turgutlu Gasilhanesi’nde Sona Gelindi05 Aralık 2017 Salı 15:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti