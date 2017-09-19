  • BIST 106.535
  • Altın 146,893
  • Dolar 3,4935
  • Euro 4,1911
  • Samsun 25 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 26 °C
  • İzmir 25 °C
  • Ordu 25 °C
  • Sinop 24 °C
  • Giresun 24 °C
  • Amasya 22 °C
  • Rize 26 °C
  • Trabzon 26 °C

Vali Kalkancı: “Gazilerimiz Sayesinde Varlığımızı Sürdürüyoruz”

» »
Vali Kalkancı: “Gazilerimiz Sayesinde Varlığımızı Sürdürüyoruz”
Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında gazilerin Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri...

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında gazilerin Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri olduğunu kaydetti.

Vali Nurllah Naci Kalkancı 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle açıklamada bulundu. Vali Kalkancı, "Ülkemizin her karış toprağına terlerini ve kanlarını akıtarak tarihimize altın sayfalar yazdıran, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşamasının en büyük teminatı olan, Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri Gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz sayesinde tarih sahnesinde millet olarak varlığımızı sürdürüyor, bu vatan toprakları üzerinde onlardan aldığımız güç ve ilhamla, birlik ve bütünlük içinde hayatlarımızı idame ettiriyoruz. Bu bakımdan, şehit ve gazilerimize ne kadar dua etsek, ne kadar minnet ve şükran duysak azdır" dedi.

Kalkancı ayrıca, "Dün olduğu gibi bugün de birlik ve bütünlüğümüze kasteden bölücü teröre ve vatan hainlerine karşı yürüttüğümüz mücadelede, eşsiz kahramanlıklarda bulunan şehitlerimize ve gazilerimize çok şey borçluyuz. Bundan dolayıdır ki, omuz omuza mücadele etmeyi ilke edinmiş bir milletin mensupları olarak, şehit aileleri ve gazilerimiz için her zaman daha iyisini yapabilmenin gayreti içerisindeyiz ve olmaya da devam edeceğiz. Bu duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda etmiş şehitlerimizi rahmetle, bu yolda yaralanan, vücutlarını siper ederek kahramanlık gösteren saygıdeğer gazilerimizi de şükranla anıyor, gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak’ta Okul Kantinlerine Sıkı Denetim19 Eylül 2017 Salı 10:13
  • Gazi Mustafa Kemal İlkokulu Eski Günlerine Kavuşuyor19 Eylül 2017 Salı 10:13
  • Palandöken: "Gazilerimiz Vatan Sevgisinin Yaşayan Sembolüdür"19 Eylül 2017 Salı 10:13
  • Gaziler Ayrımcılık İstemiyor19 Eylül 2017 Salı 10:13
  • Myp Lideri Yılmaz’dan Kuzey Irak’ta Yapılması Planlanan Referanduma Sert Tepki19 Eylül 2017 Salı 10:13
  • Vali Kalkancı: “Gazilerimiz Sayesinde Varlığımızı Sürdürüyoruz”19 Eylül 2017 Salı 10:08
  • Ümmet Akın’dan Büyükşehir Belediye Meclisine Soru Önergesi19 Eylül 2017 Salı 10:08
  • Konservatuvar Hayalinden Vazgeçerek Kardeşlerini Okutuyor19 Eylül 2017 Salı 10:08
  • Mersin’de Gaziler Günü Törenle Kutlandı19 Eylül 2017 Salı 10:03
  • Siirt Belediyesinden Okul, Cami Ve Kurumlara Kamelya Desteği19 Eylül 2017 Salı 10:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti