Vali Kalkancı, Şehit Aileleri Ve Gazilerle Buluştu

Adıyaman Valisi Nurullah Naci kalkancı, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Haftası etkinlikleri kapsamında, şehit aileleriyle bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Vali Nurullah Naci Kalkancı, yemek sonrası şehit aileleri ve gazilerin masasını tek tek gezerek, şehit aileleri ve gazilere yakın ilgi gösterdi.

Şehit çocuklarıyla da yakından ilgilenen Vali Kalkancı, çocukları kucaklayıp sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.

Programda konuşan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Onlar Peygamber efendimize komşu oldular. Sizler şehitlerimizin bizlere bıraktığı en kıymetli emanetlerisiniz. Bu ülke üzerinde oynanan oyunları sizlerle birlikte yenebilmeyi başarabildik. Şehitlerimiz bu toprakları kanlarıyla suladılar. Şehitlerimiz yaptıkları fedakarlıkla bu cennet vatanın ilelebet payidar olmasını sağladılar. Gazilerimizde bu ülkenin tüm kutsal değerleri adına gözünü kırpmadan kurşunlara siper oldular. Allah hepsinden razı olsun. İşte böyle zor şartlar altında bu ülke kazanılmış. Böylesine zor şartlar altında hep birlikte Türkiye olduk. İşte bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Şehitlerimizin anne, baba ve kardeşleri bizim anne, baba ve kardeşimizdir" dedi.

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Haftası etkinlikleri kapsamında, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten büyük bir onur duyduğunu belirten Vali Nurullah Naci kalkancı ise, "15 Temmuz 2016 akşamı Peygamber Ocağı olarak gördüğümüz kahraman ordumuzun içine sızan bir ihanet odağı, bir münafık güruh, bir şerefsizler çetesi, devletimize, milletimize ve vatanımıza tarihimizde görülmemiş bir ihanet gerçekleştirmeye teşebbüs etmiştir. Ancak Cenab-ı Hak'ın yardımıyla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın üstün devlet adamlığı vasfı, cesareti, dirayeti ve liderliği ile başta Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım olmak üzere hükümetimizin kararlı duruşu ve milletimizin kahramanca ve şanlı direnişi neticesinde darbe teşebbüsü akamete uğramıştır. Allah onlardan razı olsun. Sabrınıza, metanetinize ortak olmaya çalıştığımız bu akşam yemeğinde bir araya gelmemize vesile olduğunuz için teşekkür ediyor; hepinize sevgilerimi, muhabbetlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Biliyorum ki yüreklerinizde, evlat, kardeş ve baba acısının hüznü var. Bedeninden bir parçayı kaybeden değerli gazilerimiz de gururlu ama kimi zaman buruklar. Acılarınız bizim acımız, hüzünleriniz bizim hüznümüzdür. Rabbimiz alın yazısını biz kullarına ihsan etmiştir. Yakınlarınızın, yüce Allah'ın sevgisine ve her faninin emeli olan şehitlik mertebesine mazhar olmaları yüreklerimizdeki acının tek teselli kaynağıdır" dedi.

Vali Nurullah Naci Kalkancı konuşmasının devamında, "Vatanını canından aziz bilen şehitlik ve gazilik mertebelerine yükselen her vatandaşımız, askerimiz, polisimiz, korucumuz ve her meslekten kardeşimiz milletimizin haklı gurur kaynağıdır. Biliyoruz ve her zaman şükrediyoruz ki, bu topraklarda huzur içerisinde sevgi ve hoşgörü ile yaşıyorsak eğer bu şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Her ne kadar sizin evladınız olsa da aslında onlar bu milletin bağrından çıkan hepimizin evlatlarıdır. Bu nedenle ölümü sevgiliye kavuşmak istercesine severek karşılayan, dünya ve dünyadaki nimetleri reddeden şehitlerimiz, her zaman kalbimizde bizimle olmaya devam edeceklerdir. Hepimiz Allah'ın en büyük emanet, en kutsal hazine olarak verdiği canını, kanını vatan için feda eden, cesur, korkusuz ve kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin bıraktığı emanetin kutsallığının bilinci içerisinde yaşamaya gayret edeceğiz. Şehit olan sevdiklerimizin minnet ve fedakarlıkları kalbimizde her zaman yer alırken acı ve hüznü de en çok sizlerle yaşıyor. Sizlerle ayrı ayrı konuşurken hepinizin üzüntüsünü inanın ki bizler de içimizde yaşıyoruz. Bu acıyı sizlerle birlikte devlet olarak, millet olarak bizlerde hissediyoruz ve şehitlerimizi her vesileyle gönlümüzde taşıyoruz. Sizler bizleri onurlandırın diye buradasınız. Hakkınızı hiç birimiz hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Kadirşinas bu devlet, bu millet muhakkak ki sizlerin kıymetinizi, değerinizi hiçbir zaman unutmayacaktır. Çünkü sizler aziz şehitlerimizin bizlere hatırası, yadigarı ve emanetisiniz. Ferah olun, gönlünüz rahat olsun, şehitlerimizin aziz kanlarıyla müdafaa ettiği bu vatanı koruma azmi ve şuuru ile hareket etmeye inşallah her daim devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Programa Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Talha Gönüllü, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, bazı kurum amirleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Hacı Erdengi, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, şehit aileleri, gaziler ve çocukları katıldı.