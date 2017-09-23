Vali Kalkancı’dan Sincik İlçesine Ziyaret

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, başlattığı ilçe gezileri kapsamında, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Sincik ilçesini ziyaret etti.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, başlattığı ilçe gezileri kapsamında, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Sincik ilçesini ziyaret etti.

Sincik ziyareti kapsamında ilk olarak Kaymakamlığı ziyaret eden Vali Kalkancı'yı İlçe Kaymakamı Zafer Sağ, Belediye Başkanı Mehmet Korkmaz, Sincik Genel Meclis Üyeleri ile ilçe yöneticileri karşıladı.

Vali Kalkancı, Kaymakamlık ziyaretinde Kaymakam Zafer Sağ'dan ilçenin genel durumu ve vatandaşlara sunulan kamu hizmetleri hakkında bir brifing aldı. İlçenin coğrafi yapısı, ekonomisi, nüfusu, fiziki yapısı başta olmak üzere sağlık, eğitim, tarım ve hayvancılık noktasında ilçenin genel durumu ile ilgili Vali Kalkancı'yı bilgilendiren Kaymakam Sağ, ayrıca, ilçede devam eden ve yapılması planlanan yatırımlarla ilgilide bilgi sundu.

Vali Kalkancı, Kaymakamlık ziyareti sonrası ilçe merkezinde yapımı tamamlanarak hizmete sunulan 12 derslikli İmam Hatip Lisesinde incelemelerde bulundu.