Vali Kamçı Kcetaş’ı Ziyaret Etti

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı,kamu kurum ve kuruluşlarına çalışma ziyaretleri kapsamında Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. (KCETAŞ) yi ziyaret etti.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı,kamu kurum ve kuruluşlarına çalışma ziyaretleri kapsamında Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. (KCETAŞ) yi ziyaret etti.

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. ye gelişinde Vali Kamçı'yı, Genel Müdür Hidayet Atasoy ve KCETAŞ yetkilileri karşıladı.

Kayseri'nin elektrik dağıtım hizmetlerini yürüten firmanın yöneticileriyle bir süre sohbet eden Vali Kamçı, firma faaliyetleri ve bölgedeki çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A. Ş.'nin Türkiye'nin ilk özel enerji dağıtım şirketi olması gerçekten önemli olduğunu vurgulayan Vali Kamçı, 90 yıldır ülkemizde hizmet veren KCETAŞ'ın çalışmalarından dolayı tebrik etti.

KCETAŞ Genel Müdürü Hidayet Atasoy ise Vali Kamçı'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.