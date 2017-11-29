Vali Kamçı’dan Asal’a Ziyaret

Vali Süleyman Kamçı, ilimize yeni atanan Asker Alma Bölge Başkanı (ASAL) Albay Ahmet Soylu'ya hayırlı olsun ziyareti bulundu.

Vali Süleyman Kamçı, ilimize yeni atanan Asker Alma Bölge Başkanı (ASAL) Albay Ahmet Soylu'ya hayırlı olsun ziyareti bulundu.

Asker Alma Bölge Başkanlığı önünde Albay Soylu ve personel tarafından karşılanan Vali Kamçı, ilk olarak Şeref defterini imzaladı.

Vali Kamçı, ilimize atanan Albay Soylu'ya hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, bundan sonra ilimizde yapacakları çalışmalarda başarılar diledi.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Albay Soylu ise çalışmalar hakkında kısa bilgiler vererek, Vali Kamçı'ya yapmış olduğu ziyaretten ötürü teşekkürlerini sundu.