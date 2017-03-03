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Vali Kamçı’ya Deprem Haftası Ziyareti

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Vali Kamçı’ya Deprem Haftası Ziyareti
Vali Süleyman Kamçı, 1-7 Mart Deprem Haftası münasebetiyle Kayseri İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Atsız ve personelini makamında kabul etti.

Vali Süleyman Kamçı, 1-7 Mart Deprem Haftası münasebetiyle Kayseri İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Atsız ve personelini makamında kabul etti.

AFAD'tan sorumlu Vali Yardımcısı Zekeriya Güney'in de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Vali Kamçı, deprem hazırlıklarının koordinasyonunu sağlayan ve afet durumlarında ilk akla gelen kurum olan AFAD'ın çalışmalarının önemine değindi.

Vali Kamçı, varlığının önemi en çok felaket dönemlerinde ortaya çıkan teşkilatların başında gelen AFAD'ın hem teşkilat yapısı hem de teknik donanım olarak son yıllarda önemli değişimler yaşadığını hatırlatarak, fonksiyonel bir yapıya kavuşan AFAD'ın her türlü felaket durumları için hazır olduğunu söyledi.

Vali Kamçı, son zamanlarda ülkemizde depremlerin meydana geldiğini hatırlatarak, depremler yaşanmadan önce gerekli tedbirlerin alınması gerekliliğini vurguladı.

Vali Kamçı, felaketlerin ülkemizden uzak olmasını temenni ederek, "İhtiyaç duyulan durumlarda da Allah yokluğunuzu da göstermesin" dedi.

AFAD Müdürü Osman Atsız da 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Deprem Haftası dolayısıyla eğitim seferberliklerinin devam ettiğini söyleyerek, hafta dolayısıyla yapılacak etkinliklerle ilgili Vali Kamçı'ya bilgiler verdi.

Vali Kamçı’ya Deprem Haftası Ziyareti

Vali Kamçı’ya Deprem Haftası Ziyareti

Vali Kamçı’ya Deprem Haftası Ziyareti

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