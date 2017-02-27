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Vali Kerem Al, Hasanbeyli’de Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

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Vali Kerem Al, Hasanbeyli’de Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
Osmaniye Valisi Kerem Al, Hasanbeyli ilçesini ziyaret ederek ilçede görev yapan muhtarlarla ve ilçe sakinleri ile bir araya geldi.

Osmaniye Valisi Kerem Al, Hasanbeyli ilçesini ziyaret ederek ilçede görev yapan muhtarlarla ve ilçe sakinleri ile bir araya geldi.

Vali Al'a ziyaretlerinde Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık eşlik etti.

Hasanbeyli ilçesinde Hasanbeyli Kaymakam vekili ve Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, Hasanbeyli Belediye Başkanı Alparslan Koca, ilçe kurum müdürleri ve muhtarlar tarafından karşılanan Al ve beraberindeki heyet, çarşı merkezindeki esnafları ziyaret etti.

Daha sonra muhtarlarla ve ilçe sakinleri ile bir araya gelen Al, zaman zaman ilçe ve köy ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini belirterek "bugün Hasanbeyli ilçesi sakinleri ve muhtarların sorun ve taleplerini dinlemek, iletilen sorunlara imkânlar ölçüsünde çözüm bulmak için ziyaret gerçekleştirdik" dedi.

Konuşmasının ardından muhtarları ve ilçe sakinlerinin sorunlarını dinleyen Al, kendisine iletilen tüm sorun ve taleplerin acil olanlar olmak üzere imkânlar ölçüsünde değerlendirerek sorunları çözme gayretinde olacaklarını ifade etti.

Vali Kerem Al, Hasanbeyli’de Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Vali Kerem Al, Hasanbeyli’de Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Vali Kerem Al, Hasanbeyli’de Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

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