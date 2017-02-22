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Vali Kerem Al, Köy Sakinleri İle Bir Araya Geldi

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Vali Kerem Al, Köy Sakinleri İle Bir Araya Geldi
Osmaniye Valisi Kerem Al, Düziçi ilçesinde köy ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların sorunlarını dinledi.

Osmaniye Valisi Kerem Al, Düziçi ilçesinde köy ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların sorunlarını dinledi.

İlk olarak Karagedik köyüne geçen Al, burada ilçe Kaymakamı Mustafa Koç, Belediye Başkanı Ökkeş Namlı ve köy sakinleri tarafından karşılandı.

Burada Şehit Uzman Jandarma Fatih Gökşen İlkokulunda Karagedik, Yazlamazlı ve Selverler köylerinde ikamet eden vatandaşlar ile bir araya gelen Al, köy muhtarından köy hakkında bilgi alarak vatandaşların sorunlarını dinledi.

Programın devamında Al, sırasıyla Çerçioğlu, Pirsultanlı, Güzelyurt ve Gümüş köylerini de ziyaret eden Al, köy muhtarlarından köylerin durumları hakkında bilgi alarak sorun ve taleplerini dinledi.

Köy ziyaretlerinde kendisine yöneltilen sorun ve talepleri not alan Al, kendisine iletilen tüm sorunların ve taleplerin değerlendirilmeye alınacağını ifade ederek, acil olan sorunlar öncelikli olmak üzere tüm taleplerin değerlendirileceğini ve imkânlar ölçüsünde çözülmesine gayret edileceğini kaydetti.

Vali Al'a ziyaretlerinde AK Parti Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ve İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Cingöz eşlik etti.

Vali Kerem Al, Köy Sakinleri İle Bir Araya Geldi

Vali Kerem Al, Köy Sakinleri İle Bir Araya Geldi

Vali Kerem Al, Köy Sakinleri İle Bir Araya Geldi

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