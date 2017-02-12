Vali Konağının Davetsiz Misafirleri

Hakkari'de başıboş dolaşan ve dondurucu soğuklar nedeniyle vali konağının önünde güneşlenen büyükbaş hayvanlar ilginç görüntü oluşturdu.

Hakkari'de başıboş dolaşan ve dondurucu soğuklar nedeniyle vali konağının önünde güneşlenen büyükbaş hayvanlar ilginç görüntü oluşturdu.

Kentte hüküm süren dondurucu soğuklar, başıboş hayvanları da etkilemeye başladı. Çöp noktalarında yiyecek bulamayan ve soğuklar nedeniyle zor anlar yaşayan başıboş hayvanların sığındığı nokta, yolda geçen vatandaşları bile şaşırttı. Sabah saatlerinde Konak Caddesi üzerinde dolaşan başıboş hayvanlar, güneşin gördüğü vali konağının önünde beklemeye başladılar. Burada bir süre bekleyen davetsiz misafirler, daha sonra eski hükümet konağı bahçesine yöneldiler. Yoldan geçen bazı vatandaşlar ise, başıboş hayvanları cep telefonları ile görüntülediler.