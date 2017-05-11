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Vali Köse 112 Acil Çağrı Merkezi İnşaat Alanını İnceledi

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Vali Köse 112 Acil Çağrı Merkezi İnşaat Alanını İnceledi
Çankırı Valisi Mesut Köse, inşaata hazırlık çalışmaları hızla devam eden 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün inşa edileceği alanı inceledi.

Çankırı Valisi Mesut Köse, inşaata hazırlık çalışmaları hızla devam eden 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün inşa edileceği alanı inceledi.

Vali Yardımcısı Sercan Yılmaz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Öcal Özdemir, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ayla Ayan Uzgören ve diğer teknik elemanların da hazır bulunduğu incelemede Vali Köse çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çağrı Merkezinin yapılacağı alanı harita üzerinde de inceleyen Vali Mesut Köse bina temelinin en kısa sürede atılacağını söyledi.

110 Yangın İhbar, 112 Hızır Acil, 122 Alo AFAD, 177 Orman Yangını İhbar gibi acil hatları tek numarada toplayacak olan 112 Acil Çağrı Merkezi binası 9 bin 626 metrekarelik bir alana yapılacak. İçinde helikopter pistinin de yer alacağı alanın bin 180 metrekaresinin kapalı alan 4 bin 374 metrekarenin ise inşaat alanı olacağı belirtildi. Binanın tamaml6andığında bodrum kat, zemin kat ve üstte iki kat olmak üzere toplam dört kattan oluşacağı vurgulandı.

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