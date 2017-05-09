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Vali Köse: “Esnafımıza Büyük Önem Veriyoruz”

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Vali Köse: “Esnafımıza Büyük Önem Veriyoruz”
Çankırı Valisi Mesut Köse, esnafı ziyaret ederek onlarla sohbet etti.

Çankırı Valisi Mesut Köse, esnafı ziyaret ederek onlarla sohbet etti.

Çok sık olmasa da esnafları ziyaret ettiğini söyleyen Vali Köse, "İlimiz ekonomisinin dinamiği olan, asırlık geleneklerini bugün bile sürdüren esnafımıza büyük önem veriyoruz" dedi.

İmaret Caddesi'ndeki Çankırı'nın köklü esnaflarını bir bir gezerek sohbet eden Vali Mesut Köse, esnafın sıcak ilgisiyle karşılaştı.

Esnafın işleriyle ilgili sıkıntıları ve taleplerini dinleyen Köse, esnafın daha rahat çalışması için sorunların çözümü noktasında ellerinden gelen katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Vali Köse: “Esnafımıza Büyük Önem Veriyoruz”

Vali Köse: “Esnafımıza Büyük Önem Veriyoruz”

Vali Köse: “Esnafımıza Büyük Önem Veriyoruz”

Vali Köse: “Esnafımıza Büyük Önem Veriyoruz”

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