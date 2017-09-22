Vali Köşger’den Efeler Belediye Başkanı Özakcan’a Ziyaret

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'a iadei ziyarette bulundu.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'a iadei ziyarette bulundu.

Geçtiğimiz aylarda Aydın Valiliği'ne atanan Vali Yavuz Selim Köşger, Efeler Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Özakcan'ın makamında gerçekleşen ziyarette Efeler Kaymakamı İzzettin Sevgili de hazır bulundu. Vali Köşger'i karşılayan Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Köşger'in kendilerini ziyaret etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, "Belediyeler yerel yönetimlerin en önemli parçasıdır. Belediyelerimizle çalışmalarımızda iş birliği halinde olacağız. Bu anlamda gerçekleştirdiğimiz ziyaretler ile ilimiz ve ilçelerimizi yakınen tanırken, belediyelerimizi de ziyaret ediyoruz. Başkan Özakcan'a bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Efeler'in sorunları hakkında istişarelerde bulunan Köşger ve Özakcan, karşılıklı fikir alış-verişinde bulundu.