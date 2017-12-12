Vali Küçük’ten İznik Çinisine Destek

İznik Belediyesi'nin yeni hizmet binası Bursa Valisi İzzettin Küçük'ü ağırladı.

İznik Belediyesi'nin yeni hizmet binası Bursa Valisi İzzettin Küçük'ü ağırladı. Vali Küçük, yeni hizmet binasının İznik'e ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Vali İzzettin Küçük ilk İznik Çini Vakfı'nı ziyaret etti. Vali Küçük'ü burada İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, Belediye Başkanı Osman Sargın ve protokol mensupları karşıladı. İznik Çini Vakfı Başkanı Prof. Dr. Işıl Akbaygil eşliğinde İznik Çinisi'nin yapılış aşamalarını tek tek inceleyen Vali Küçük ve beraberindekiler yetkililerden bilgi aldı. Küçük, "İznik çinileri asırlardır insanları kendine hayran bırakan bizim el sanatlarımızdan bir tanesi. Uzun mesai gerektiren bir sanat. Mescid-i Aksa gibi önemli mabetler olmak üzere dünyanın her köşesinde bu eserleri görmeniz mümkün. Bu sanatın gelişmesi, gelecek kuşaklara aktarılması için biz de valilik ve BEBKA olarak destek vereceğiz" dedi.

İznik Çini Vakfı'nda ki incelemelerin ardından İznik Belediyesi tarafından 210 gün gibi kısa bir sürede yaptırılarak vatandaşların hizmetine sunulan yeni hizmet binası ile Gençlik ve Kültür Merkezi'ne geçen Vali İzzettin Küçük ve beraberindeki heyeti burada İznik Belediye Başkanı Osman Sargın karşıladı. Bina ve tesisler hakkında bilgi veren Başkan Sargın, "Kendilerine ilçemize her zaman vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.