  • BIST 109.286
  • Altın 152,987
  • Dolar 3,8307
  • Euro 4,4999
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 13 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 13 °C

Vali Küçük’ten İznik Çinisine Destek

» »
Vali Küçük’ten İznik Çinisine Destek
İznik Belediyesi'nin yeni hizmet binası Bursa Valisi İzzettin Küçük'ü ağırladı.

İznik Belediyesi'nin yeni hizmet binası Bursa Valisi İzzettin Küçük'ü ağırladı. Vali Küçük, yeni hizmet binasının İznik'e ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Vali İzzettin Küçük ilk İznik Çini Vakfı'nı ziyaret etti. Vali Küçük'ü burada İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, Belediye Başkanı Osman Sargın ve protokol mensupları karşıladı. İznik Çini Vakfı Başkanı Prof. Dr. Işıl Akbaygil eşliğinde İznik Çinisi'nin yapılış aşamalarını tek tek inceleyen Vali Küçük ve beraberindekiler yetkililerden bilgi aldı. Küçük, "İznik çinileri asırlardır insanları kendine hayran bırakan bizim el sanatlarımızdan bir tanesi. Uzun mesai gerektiren bir sanat. Mescid-i Aksa gibi önemli mabetler olmak üzere dünyanın her köşesinde bu eserleri görmeniz mümkün. Bu sanatın gelişmesi, gelecek kuşaklara aktarılması için biz de valilik ve BEBKA olarak destek vereceğiz" dedi.

İznik Çini Vakfı'nda ki incelemelerin ardından İznik Belediyesi tarafından 210 gün gibi kısa bir sürede yaptırılarak vatandaşların hizmetine sunulan yeni hizmet binası ile Gençlik ve Kültür Merkezi'ne geçen Vali İzzettin Küçük ve beraberindeki heyeti burada İznik Belediye Başkanı Osman Sargın karşıladı. Bina ve tesisler hakkında bilgi veren Başkan Sargın, "Kendilerine ilçemize her zaman vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aktaş’tan Hasta Çocuklara Moral12 Aralık 2017 Salı 16:08
  • Ayvalık Şefkat Evleri Derneği 2. Başkanı Uğur Odunlu’nun Acı Günü12 Aralık 2017 Salı 16:08
  • “Yılın Basın Fotoğrafları” Fotoğrafseverlerle Buluşuyor12 Aralık 2017 Salı 16:08
  • Tren Altında Kalarak Can Veren İşçi Son Yolculuğuna Uğurlandı12 Aralık 2017 Salı 16:08
  • Karacabey’de Su Kesintisi12 Aralık 2017 Salı 16:04
  • Manisa’nın Sağlık Hizmetlerini Konuştular12 Aralık 2017 Salı 16:04
  • Tokat’ta Fetö’nün Yurdu, Okul Oluyor12 Aralık 2017 Salı 16:04
  • Ordu’da Yerli Malı Haftası Kutlandı12 Aralık 2017 Salı 16:04
  • Kırıkkale Üniversitesinden Sosyal Medya Ve Bilişim Hukuku Konferansı12 Aralık 2017 Salı 16:04
  • Muş’ta Yol Genişletme Çalışması12 Aralık 2017 Salı 16:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti