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Vali Mehmet Ceylan Hayrabolu’da İncelemelerde Bulundu

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Vali Mehmet Ceylan Hayrabolu’da İncelemelerde Bulundu
Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Hayrabolu ilçesinde incelemelerde bulundu.

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Hayrabolu ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Mehmet Ceylan, Hayrabolu'da yapımı tamamlanarak hizmete açılan Hayrabolu İmam Hatip Lisesi Fazıl Halil Çelebi Uygulama Camii'ni ziyaret etti. Daha sonra Hayrabolu Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren tarım firmalarını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali Mehmet Ceylan firmaların çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Mehmet Ceylan, İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle Hayrabolu ilçesine atanan Kürşat Özdemir'i de makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

İncelemeleri sırasında Vali Ceylan'a Hayrabolu Kaymakamı Kürşat Özdemir, Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Alakoç ve İlçe Emniyet Müdürü Kadir Yıldırım eşlik etti.

Vali Mehmet Ceylan Hayrabolu’da İncelemelerde Bulundu

Vali Mehmet Ceylan Hayrabolu’da İncelemelerde Bulundu

Vali Mehmet Ceylan Hayrabolu’da İncelemelerde Bulundu

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