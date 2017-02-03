Vali Memiş Basınla Buluştu

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, gazetecilerin kentin gelişmesinde, büyümesinde, daha yaşanılabilir bir kent olmasında olumlu veya olumsuz katkısı olduğunu...

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, gazetecilerin kentin gelişmesinde, büyümesinde, daha yaşanılabilir bir kent olmasında olumlu veya olumsuz katkısı olduğunu söyledi.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, kentin eski yerleşim yeri olan Süleymaniye Mahallesinde bulunan Valilik ofisinde il merkezinde görev yapan gazetecilerin sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıya başkanlık yaptı.

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Engin Doğru ve Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü'nün de hazır bulunduğu toplantıda kent merkezinde görev yapan gazeteciler ve gazete sahipleri sorunlarını doğrudan kentin yöneticilerine aktarma imkanı buldu.

Beyin fırtınası şeklinde geçen toplantıda yaptığı konuşmada "Bu kent eğer geliştiyse sizin katkınız var ama yeterince gelişmediyse bunda da sorumluluğunuz var" tespitinde bulunan Vali Memiş, "Devlet olarak bizler elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da gayret ediyoruz. Bu çerçevede herkese eşit mesafedeyiz. Gazetecilik mesleği herkese eşit mesafede olması gereken bir meslektir" dedi.

Göreve geldiğinden beri hep istişare ettiklerini dile getiren Vali Memiş, "Neden istişareyle hareket ediyoruz? Çünkü harcadığımız kaynak 80 milyon vatandaşın vergilerinden toplanan para. Herkesten toplanan vergileri harcarken hem mevzuata göre hareket ediyoruz hem de istişare ediyoruz. Bu kamu yönetim anlayışı. İstişare kültürünün çok büyük faydasını gördüm bu kentte. İlimiz küçük bir il ama nüfusumuzun büyük kısmı dışarda. Gümüşhane'yi 50 bin kişiye göre değil, 500 bin kişiye göre yönetmek zorundayız. 6 ayda Gümüşhane'ye seviye atlatacak işlere başlıyoruz. Bu konularda sizlerden destek istiyoruz. Yapılan işler şahıslara yönelik değil, memlekete yönelik işlerdir" diye konuştu.

Basına gösterdiği hassasiyetten dolayı Vali Memiş ve yöneticilere teşekkür eden Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Sezai Köprülü ise yaşadıkları sorunlarla ilgili Vali Memiş'e bilgi aktardı. Köprülü özellikle icra ilanlarında yaşanan sorunla ilgili Vali Memiş'ten yardım talep etti.

Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Halil İbrahim Zeybek ve Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay'ın da katıldığı toplantıda gazetecilerin yapımına yeni başlanan 528 adet TOKİ konutlarından diğer illerde olduğu gibi basın mensuplarına da konut talebi yöneticiler tarafından olumlu karşılandı.