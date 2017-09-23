  • BIST 104.123
  • Altın 145,971
  • Dolar 3,4910
  • Euro 4,1702
  • Samsun 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 19 °C
  • Giresun 21 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 23 °C

Vali Mustafa Tutulmaz: Zeka Ve Frigküm Kütahya Ve Afyonkarahisar’ı Kalkındıracak

» »
Vali Mustafa Tutulmaz: Zeka Ve Frigküm Kütahya Ve Afyonkarahisar’ı Kalkındıracak
Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliğinin (FRİGKÜM) Encümen toplantısına katılmak üzere Afyonkarahisar'a giden Kütahya Valisi Ahmet Hamdi...

Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliğinin (FRİGKÜM) Encümen toplantısına katılmak üzere Afyonkarahisar'a giden Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinin "hayırlı olması" temennisinde bulundu.

Vali Nayir'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mustafa Tutulmaz, nazik ziyaretlerinden dolayı Kütahya Valisi Nayir'e teşekkür etti.

Birbirine yakın komşu olan Kütahya ve Afyonkarahisar arasında birçok ortak özellik olduğunu ifade eden Vali Tutulmaz, bölgenin gelişimine ve ilerlemesine ön ayak olan Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) ile tanıtım ve turizm konusunda faaliyetlerini sürdüren Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliğinin (FRİGKÜM) birçok konuda ortak çalışmalar yürüttüklerini, bu çalışmaların her iki ilin kalkınmasına ve tanıtımına önemli katkılar sağlayacağına inancının tam olduğunu söyledi.

Sohbet havasında geçen ziyarette Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, günün anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı. (EFE)

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçiören’in 11. Mahalle Konağı Yolda23 Eylül 2017 Cumartesi 10:58
  • Tavşanlı’nın Ayvalı Köyünde Halı Saha Sevinci23 Eylül 2017 Cumartesi 10:58
  • Simav’da Hizmet Dayanışması23 Eylül 2017 Cumartesi 10:58
  • Keçiören’de Çodam Atölye Kayıtları Başlıyor23 Eylül 2017 Cumartesi 10:53
  • Engeli, Hayalini Engelleyemedi23 Eylül 2017 Cumartesi 10:53
  • Amerika’da Sandığı Nişanlısı Karşısına Çıktı, Gelen Teklifle Şok Oldu23 Eylül 2017 Cumartesi 10:53
  • Sedir Mahallesi Spor Kompleksi’nin Temeli Atıldı23 Eylül 2017 Cumartesi 10:53
  • Avusturya’dan Türk Piyanistlere Çifte Ödül23 Eylül 2017 Cumartesi 10:53
  • Duyan Oraya Koştu23 Eylül 2017 Cumartesi 10:48
  • Suriyeli Çocukların Artık Bir Kardeşi Var23 Eylül 2017 Cumartesi 10:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti