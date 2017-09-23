Vali Mustafa Tutulmaz: Zeka Ve Frigküm Kütahya Ve Afyonkarahisar’ı Kalkındıracak

Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliğinin (FRİGKÜM) Encümen toplantısına katılmak üzere Afyonkarahisar'a giden Kütahya Valisi Ahmet Hamdi...

Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliğinin (FRİGKÜM) Encümen toplantısına katılmak üzere Afyonkarahisar'a giden Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinin "hayırlı olması" temennisinde bulundu.

Vali Nayir'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mustafa Tutulmaz, nazik ziyaretlerinden dolayı Kütahya Valisi Nayir'e teşekkür etti.

Birbirine yakın komşu olan Kütahya ve Afyonkarahisar arasında birçok ortak özellik olduğunu ifade eden Vali Tutulmaz, bölgenin gelişimine ve ilerlemesine ön ayak olan Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) ile tanıtım ve turizm konusunda faaliyetlerini sürdüren Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliğinin (FRİGKÜM) birçok konuda ortak çalışmalar yürüttüklerini, bu çalışmaların her iki ilin kalkınmasına ve tanıtımına önemli katkılar sağlayacağına inancının tam olduğunu söyledi.

Sohbet havasında geçen ziyarette Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, günün anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı. (EFE)