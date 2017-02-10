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Vali Nayir: Öğrenmenin Temeli Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Atılıyor

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Vali Nayir: Öğrenmenin Temeli Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Atılıyor
Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, okul ziyaretlerine ve incelemelerine devam ediyor.

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, okul ziyaretlerine ve incelemelerine devam ediyor.

Ahmet Hamdi Nayir bu kez İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ile birlikte Hediye Güral Anaokulu'nu ziyaret etti.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, "Bal Petekleri, Gökkuşağı, Şirinler, Yıldızlar" sınıflarında derslere katıldı, minik öğrencilerle tek tek ilgilendi.

Çocukların büyük bir ilgi ve sevgiyle karşıladığı Vali Nayir öğrencilerle bir süre sohbet etti, öğretmenlerinden eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Minik öğrencilerin öğrendikleri şarkıları söyleyip, yemek duası okuduğu ziyaret renkli anların yaşanmasına neden oldu. Vali Nayir ziyarette öğrencilere bir de tekerleme söyletti.

Öğrencilerle görüşen Vali Ahmet Hamdi Nayir daha sonra Hediye Güral Anaokulu Müdürü Sevil Altundal ve okul öğretmenleriyle bir araya geldi, istek ve arzularını dinledi.

Okulun ve öğrencilerin genel durumu hakkında bilgiler alan Vali Nayir okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekti. Vali Nayir, "Eğitim önemli, eğitim içinde de okul öncesi eğitim önemli. Hayat boyu sürecek öğrenmenin temelinin atıldığı okul öncesi eğitimin yüzdesi öncü ülkelerde esas alınıyor. Ülkemiz bu rakamı her geçen yıl daha da artırarak götürüyor. Okul öncesi eğitimde başarı ve katılımı ne kadar sağlarsak eğitimde de başarımızı o kadar artırmış olacağız. İller, eğitimdeki başarılarını derecelendirirken okul öncesindeki yüzdeleri de dikkate alıyorlar. Çocuklarımızın yaratıcı yönlerini ve becerilerini ortaya koyabildikleri, geliştirebildikleri okul öncesi eğitim kurumlarımızın ailelere de büyük kolaylık ve katkı sağladığını düşünüyorum. Eğitim muhakkak ilk önce anne ve babada başlar ancak evdeki eğitimin pekiştirilmesi, daha da geliştirilmesi açısından çocuklarımızın iç içe olduğu, eğlenerek öğrendiği bu eğitim kurumlarımız çok önemli" diye konuştu. (EFE)

Vali Nayir: Öğrenmenin Temeli Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Atılıyor

Vali Nayir: Öğrenmenin Temeli Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Atılıyor

Vali Nayir: Öğrenmenin Temeli Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Atılıyor

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