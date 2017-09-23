  • BIST 104.123
  • Altın 145,971
  • Dolar 3,4910
  • Euro 4,1702
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
  • İzmir 19 °C
  • Ordu 20 °C
  • Sinop 21 °C
  • Giresun 21 °C
  • Amasya 21 °C
  • Rize 23 °C
  • Trabzon 24 °C

Vali Nurullah Naci Kalkancı, Gerger’de İncelemede Bulundu

» »
Vali Nurullah Naci Kalkancı, Gerger’de İncelemede Bulundu
Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'la birlikte Gerger ilçesine giderek, ilçenin genel durumu, kamu...

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'la birlikte Gerger ilçesine giderek, ilçenin genel durumu, kamu yatırım ve hizmetler ile ihtiyaç ve sorunları hakkında bir brifing alarak Gerger esnafını ziyaret etti.

Vali Nurullah Naci Kalkancı, İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Belediye Başkanı Zeynel Aslan ve ilçe yöneticileri tarafından Gerger Hükümet Konağı önünde karşılandı.

Vali Kalkancı, Kaymakamlık makamına geçerek, ilçenin ihtiyaç ve talepleri ile ilgili Kaymakamlıkta bir brifing aldı. Brifingte ilçenin sorunları masaya yatırılarak, çözüm önerileri görüşüldü.

Kaymakamlık ziyareti sonrası Gerger halkını ve esnafını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Kalkancı, ilçe merkezindeki bir çay ocağında esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Gerger ilçe merkezindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret sırasında etrafını saran çocuklara da yakın ilgi gösteren Vali Kalkancı, çocuklarla sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.

Esnaf ve vatandaş ziyaretinin ardından Gerger Belediye Başkanlığına geçen Vali Nurullah Naci Kalkancı, Belediye'nin Gerger İlçe merkezinde yürüttüğü çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Zeynel Aslan'dan bilgi aldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ordu’ya 15 Yılda Hizmet Yağdı23 Eylül 2017 Cumartesi 12:13
  • Akharım Beldesinde "Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması" Başladı23 Eylül 2017 Cumartesi 12:08
  • Van’dan Esenyurt Belediyesi’ne Teşekkür23 Eylül 2017 Cumartesi 12:03
  • Orman Köylülerinden Şükür Yemeği23 Eylül 2017 Cumartesi 12:03
  • Vali Nurullah Naci Kalkancı, Gerger’de İncelemede Bulundu23 Eylül 2017 Cumartesi 12:03
  • “İşbirliği İle Kobi’lerde Verimlilik Dönüşümü Projesi” Kapanış Toplantısı Yapılacak23 Eylül 2017 Cumartesi 12:03
  • Tüba - Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (Gebip) Yıllık Değerlendirme Toplantısı Ve Gebip Konferansı, Atatürk Üniversitesinde Gerçekleşti23 Eylül 2017 Cumartesi 11:58
  • Bulduğu Taklacı Güvercinin Sahibini Arıyor23 Eylül 2017 Cumartesi 11:58
  • Bangladeş Ordusu, Rohingya Kamplarında Çalışmalara Başladı23 Eylül 2017 Cumartesi 11:58
  • Buca’da Balkan Rüzgarı Esiyor23 Eylül 2017 Cumartesi 11:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti