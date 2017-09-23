Vali Nurullah Naci Kalkancı, Gerger’de İncelemede Bulundu

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'la birlikte Gerger ilçesine giderek, ilçenin genel durumu, kamu...

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'la birlikte Gerger ilçesine giderek, ilçenin genel durumu, kamu yatırım ve hizmetler ile ihtiyaç ve sorunları hakkında bir brifing alarak Gerger esnafını ziyaret etti.

Vali Nurullah Naci Kalkancı, İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Belediye Başkanı Zeynel Aslan ve ilçe yöneticileri tarafından Gerger Hükümet Konağı önünde karşılandı.

Vali Kalkancı, Kaymakamlık makamına geçerek, ilçenin ihtiyaç ve talepleri ile ilgili Kaymakamlıkta bir brifing aldı. Brifingte ilçenin sorunları masaya yatırılarak, çözüm önerileri görüşüldü.

Kaymakamlık ziyareti sonrası Gerger halkını ve esnafını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Kalkancı, ilçe merkezindeki bir çay ocağında esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Gerger ilçe merkezindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret sırasında etrafını saran çocuklara da yakın ilgi gösteren Vali Kalkancı, çocuklarla sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.

Esnaf ve vatandaş ziyaretinin ardından Gerger Belediye Başkanlığına geçen Vali Nurullah Naci Kalkancı, Belediye'nin Gerger İlçe merkezinde yürüttüğü çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Zeynel Aslan'dan bilgi aldı.