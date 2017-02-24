Vali, Okul Aile Birliği Başkanları Ve İdarecileri İle Buluştu

Vali Necati Şentürk, okul aile birliği başkanları ve idarecileri ile bir araya gelerek, öğrencilere ahiliğe uygun değerler eğitimi verilmesi gerektiğini...

Vali Necati Şentürk, okul aile birliği başkanları ve idarecileri ile bir araya gelerek, öğrencilere ahiliğe uygun değerler eğitimi verilmesi gerektiğini söyledi.

Müftülük binası konferans salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Vali Necati Şentürk, "Eğitim kalitesini yükselterek çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamalıyız" dedi.

Okul aile birliği başkanları velilere seslenen Vali Şentürk, çocukların her türlü tehlikelerden uzak tutularak temel değerler eğitimini en iyi şekilde sağlanmasının temel amaç olması gereğini belirtti.

Değerler eğitimine önem verilmesi gerektiğini anlatan Vali Necati Şentürk konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ahilik sistemi değerler eğitimine çok önem veren bir sistemdir. Ahiliğin başkenti Kırşehir'de de öğrencilere değerler eğitimi ve ahlâk eğitimi verilmelidir.

Eğitimde çok iyi yerdeyiz. Kırşehir'de eğitim kalitesi yer geçen yıl artmaktadır. Eğitimde elde ettiğimiz bu başarıyı korumak zorundayız. Öğrencilerimiz sınavlarda aldığı başarılı sonuçlarla bizleri gururlandırmaktadır.

Eğitimdeki temel amacımız, çocuklarımızı her türlü tehlikelerden uzak tutarak onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır. Çocuklarımızın hayatını riske atacak bütün kötü alışkanlıklardan uzak tutmalıyız. Tabi bu konuda ailelere çok iş düşüyor."

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Karadeniz'in de Kırşehir'de ki eğitim durumuyla ilgili bilgiler verdiği toplantı, katılımcılarla görüş alış-verişinde bulunulması ile sona erdi.