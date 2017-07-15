Vali Özkan: “Düdük Dönemi Bitti”

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, 15 Temmuz şehitleri anma etkinlikleri kapsamında, şehit aileleri ve gazileriyle özel bir davetle bir araya geldi.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, 15 Temmuz şehitleri anma etkinlikleri kapsamında, şehit aileleri ve gazileriyle özel bir davetle bir araya geldi. Programda konuşan Vali Vahdettin Özkan, eskinin düdük döneminin bittiğini vurgulayarak "Herhangi bir yanlış karşısında bu toplumun öfkesinden ve sillesinden nasibi alıp cehennemin dibine kadar gideceklerdir" dedi.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve protokol üyeleri, 15 Temmuz Şehitlerimizi anma etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası bahçesinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Programda konuşan Vali Vahdettin Özkan, insanların artık yaşananların bilincinde olduğunu ifade ederek, "Bizim mahallemizin sokaklarında zuhur eden bir casusluk şebekesi gibi evladımızı, paramızı çalan ve bunları kendi annesine babasına yabancılaştıran bir şebekedir Fethullaçı terör örgütü. Bu örgütünün çocuklarımızı bizden ayırarak bize karşı kullanmış olmalarından müteşekkildir bu faaliyet. Artık toplumumuz bunun bilincinde olmasının mutluluğunu hissediyoruz. Bunlarla ilgili yapılan faaliyetler, çalışmalar, idari ve adli soruşturmalar elbette yapılacaktır. Ama esas olan topyekun bütün milletin bunlarında bir terör örgütü olduğunu bilmesi, bunların bizim çocuklarımızı nasıl bize karşı yabancılaştırdıklarını ve kutsallarımızı kullanarak bu faaliyetleri icra ettiklerinin farkında olması bunların bitişi demektir. Artık toplumun yüzde birine tekabül etmeyen önemli kurumların bir güruh bir zümrede olsa bu milletin genelinin hissiyatıyla, genelinin değerleriyle bağdaşmayan hiçbir akımın, gurubunun, hiçbir kıymetin olmadığını hep beraber 15 Temmuz'la öğrenmiş olduk. Eskiden nasıldı? Birisi düdük çaldığı zaman bütün insanlar arkasından gidebiliyor, siyasi tercihle ilgili klan kültürü olduğu zaman, iletişimin olmadığı zamanlarda bir çağrıyla insanlar siyasal tercihlerini belirliyorlardı. Aynı zamanda kurumsal olarak hukuki olmayan bir işaretle harekete geçilebiliyordu. Artık bütün insanlarımız eğitimli ve bütün dünyadaki insanlar birbiriyle irtibatlı, hukuk sistemini benimsemiş, insan hakları nedir bunu biliyor. Dolayısıyla hiçbir endişemiz olmasın. Bundan sonra toplumun yüzde birine tekabül eden bir iki kurumdaki bütün personeli ve aracıyla ele geçirilmiş olsa bile hiçbir karşılığı yoktur. Herhangi bir yanlış karşısında bu toplumun öfkesinden ve sillesinden nasibi alıp cehennemin dibine kadar gideceklerdir" dedi.

Program Vali Özkan'ın konuşmasıyla birlikte, 15 Temmuz fotoğraf sergisinin davetliler tarafından gezilmesinin ardından sona erdi.