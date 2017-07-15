  • BIST 105.176
  • Altın 139,701
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 25 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 18 °C
  • Giresun 20 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 21 °C
  • Trabzon 23 °C

Vali Özkan: “Düdük Dönemi Bitti”

» »
Vali Özkan: “Düdük Dönemi Bitti”
Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, 15 Temmuz şehitleri anma etkinlikleri kapsamında, şehit aileleri ve gazileriyle özel bir davetle bir araya geldi.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, 15 Temmuz şehitleri anma etkinlikleri kapsamında, şehit aileleri ve gazileriyle özel bir davetle bir araya geldi. Programda konuşan Vali Vahdettin Özkan, eskinin düdük döneminin bittiğini vurgulayarak "Herhangi bir yanlış karşısında bu toplumun öfkesinden ve sillesinden nasibi alıp cehennemin dibine kadar gideceklerdir" dedi.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve protokol üyeleri, 15 Temmuz Şehitlerimizi anma etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası bahçesinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Programda konuşan Vali Vahdettin Özkan, insanların artık yaşananların bilincinde olduğunu ifade ederek, "Bizim mahallemizin sokaklarında zuhur eden bir casusluk şebekesi gibi evladımızı, paramızı çalan ve bunları kendi annesine babasına yabancılaştıran bir şebekedir Fethullaçı terör örgütü. Bu örgütünün çocuklarımızı bizden ayırarak bize karşı kullanmış olmalarından müteşekkildir bu faaliyet. Artık toplumumuz bunun bilincinde olmasının mutluluğunu hissediyoruz. Bunlarla ilgili yapılan faaliyetler, çalışmalar, idari ve adli soruşturmalar elbette yapılacaktır. Ama esas olan topyekun bütün milletin bunlarında bir terör örgütü olduğunu bilmesi, bunların bizim çocuklarımızı nasıl bize karşı yabancılaştırdıklarını ve kutsallarımızı kullanarak bu faaliyetleri icra ettiklerinin farkında olması bunların bitişi demektir. Artık toplumun yüzde birine tekabül etmeyen önemli kurumların bir güruh bir zümrede olsa bu milletin genelinin hissiyatıyla, genelinin değerleriyle bağdaşmayan hiçbir akımın, gurubunun, hiçbir kıymetin olmadığını hep beraber 15 Temmuz'la öğrenmiş olduk. Eskiden nasıldı? Birisi düdük çaldığı zaman bütün insanlar arkasından gidebiliyor, siyasi tercihle ilgili klan kültürü olduğu zaman, iletişimin olmadığı zamanlarda bir çağrıyla insanlar siyasal tercihlerini belirliyorlardı. Aynı zamanda kurumsal olarak hukuki olmayan bir işaretle harekete geçilebiliyordu. Artık bütün insanlarımız eğitimli ve bütün dünyadaki insanlar birbiriyle irtibatlı, hukuk sistemini benimsemiş, insan hakları nedir bunu biliyor. Dolayısıyla hiçbir endişemiz olmasın. Bundan sonra toplumun yüzde birine tekabül eden bir iki kurumdaki bütün personeli ve aracıyla ele geçirilmiş olsa bile hiçbir karşılığı yoktur. Herhangi bir yanlış karşısında bu toplumun öfkesinden ve sillesinden nasibi alıp cehennemin dibine kadar gideceklerdir" dedi.

Program Vali Özkan'ın konuşmasıyla birlikte, 15 Temmuz fotoğraf sergisinin davetliler tarafından gezilmesinin ardından sona erdi.

Vali Özkan: “Düdük Dönemi Bitti”

Vali Özkan: “Düdük Dönemi Bitti”

Vali Özkan: “Düdük Dönemi Bitti”

Vali Özkan: “Düdük Dönemi Bitti”

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “İha’nın Düzenlemiş Olduğu Bu Fotoğraf Sergisini Çok Anlamlı Buluyorum"15 Temmuz 2017 Cumartesi 00:58
  • Elazığ’da Demokrasi Nöbeti15 Temmuz 2017 Cumartesi 00:18
  • 692 Sayılı Khk Resmi Gazete’de Yayımlandı14 Temmuz 2017 Cuma 23:58
  • Karslılar 15 Temmuz Şehitlerine Mehter Marşıyla Yürüdü14 Temmuz 2017 Cuma 23:43
  • Tekkeköy 15 Temmuz Şehitler Anıtı Açıldı14 Temmuz 2017 Cuma 23:28
  • Beyoğlu’nda Halisdemir’in Heykeline Ve İha’nın 15 Temmuz Fotoğraflarına Yoğun İlgi14 Temmuz 2017 Cuma 23:13
  • Engelli Gençten Valiye "Beni Evlendir Artık" Talebi14 Temmuz 2017 Cuma 22:58
  • Bakan Çelik, Mevlit Yemeğine Katıldı14 Temmuz 2017 Cuma 22:53
  • Siirt’te 25 Terörist Etkisiz Hale Getirildi14 Temmuz 2017 Cuma 22:53
  • Şırnak’ta 6 Pkk’lı Teslim Oldu14 Temmuz 2017 Cuma 22:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti