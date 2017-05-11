Vali Pekmez: ‘Toplum Engellilerimizle İlgili Daha Duyarlı Hale Geldi’

Aksaray Valisi Aykut Pekmez, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle engellilerle bir araya geldi.

Aksaray Valisi Aykut Pekmez, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle engellilerle bir araya geldi.

Türkiye Engeliler Derneği Aksaray Şubesinde engellilerle buluşan Vali Pekmez, Engelliler ile ilgili önemli düzenlemeler yapıldığını belirterek, "Devletimiz engelliler ile ilgili maddi açıdan ve ekipman açısından önemli katkılar sağlıyor. Toplum da daha duyarlı hale geldi. Bunlar yüzde yüz çözüm noktasında veya bütün ihtiyaçlar karşılandı anlamına gelmiyor. Ancak 10 yıl öncesine göre çok daha iyi durumdayız. Önemli mesafe kat edildi. Bizim için önemli olan engellilerin iş ve günlük hayatlarında sürdürebilecek imkanları vermek, ulaşım ve diğer aktivitelerde rahatlıkla bulunmalarını sağlamaktır. Daha önce evlere kapanan engelliler son yıllarda sokaklarda, işyerlerinde aktivitelerde bulunuyor. Bizler belirlenen bu haftada sizleri ziyaret ederek varsa sorunlarınıza beraber çözüm bulmak, sizlerle hasbihal etmek üzere ziyaretimizi gerçekleştirdik" dedi.

Engelliler Derneği Aksaray Şube Başkanı Bekir Kaya ise, bütün derneklerle birlikte engelliler ile ilgili yapılacak çalışma ve programları hep birlikte yapmak istediklerini belirtti. Kaya, kendilerine gösterdiği ilgi ve destekleri nedeniyle Vali Pekmez'e teşekkür etti.