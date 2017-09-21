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Vali Şahin: "4 Kişi Var Uçak İçerisinde, Hepsinin Durumu İyi"

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Vali Şahin: "4 Kişi Var Uçak İçerisinde, Hepsinin Durumu İyi"
İSTANBUL (İHA) – İstanbul Valisi Vasip Şahin, Atatürk Havalimanı'nda yaşanan özel jet kazasıyla ilgili, "4 kişi var uçak içerisinde. 3'ü mürettebat...

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Valisi Vasip Şahin, Atatürk Havalimanı'nda yaşanan özel jet kazasıyla ilgili, "4 kişi var uçak içerisinde. 3'ü mürettebat bir yolcu. Hepsinin durumu iyi. Bir can kaybı yok. Hastanede tedavileri devam ediyor" dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Atatürk Havalimanı'nda özel jet kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Vali Şahin, "Bugün saat 21.20 sıralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne havalanan özel bir jet havalandıktan sonra kuleden teknik bir arıza nedeniyle iniş izni istiyor ve kulenin yönlendirmesiyle 17 son pist başına doğru pistten inerken uçak duramıyor ve pist başından aşağıya doğru hareket ediyor uçak. Tabi duramayıp aşağıya doğru giderken uçak duramayıp hem sürtünmeden kaynaklı yangın hem de parçalanma başlıyor" şeklinde konuştu.

Vali Şahin sözlerine şöyle devam etti:

"Tam bu sırada zannediyoruz yolcular uçaktan ayrılmış oluyorlar. Uçak biraz ileride pistin hemen 100 metre kadar ilerisinde havalanın sınırın tam kenarında duruyor. Bizim itfaiyemiz zaten acil durum ilan edildiği için havaalanında piste hazır bekliyordu ve yangına derhal müdahale ediliyor. Yangın söndürülüyor. Şu anda 4 kişi var uçak içerisinde. 3'ü mürettebat bir yolcu. Hepsinin durumu iyi. Bir can kaybı yok. Hastanede tedavileri devam ediyor. Hepsi Türk vatandaşı. Havalimanı trafiği çok kısa bir süre etkiledi ama uçuşlar hemen normale döndü ve şuan yüzde yüz uçuş sağlanıyor havalimanında."

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