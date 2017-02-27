Vali Şahin: “Binlerce Gence İş İmkanı Sağlanacak”

Samsun Valisi İbrahim Şahin, Samsun Lojistik Merkezi yatırımı sayesinde önce yüzlerce, sonra binlerce gencin lojistik sektöründe istihdam edilmesinin sağlanacağını...

Samsun Valisi İbrahim Şahin, Samsun Lojistik Merkezi yatırımı sayesinde önce yüzlerce, sonra binlerce gencin lojistik sektöründe istihdam edilmesinin sağlanacağını söyledi.

Samsun'da Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) "2017 Yılı Şubat Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi. Samsun Mavi Işıklar Rehabilitasyon Merkezinde gerçekleşen toplantıya Samsun Valisi İbrahim Şahin, Amasya Valisi Salih Işık, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Tokat Valisi Cevdet Can, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, OKA Yönetim Kurulu üyeleri ve meclis başkanları katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Samsun Valisi İbrahim Şahin, "Küresel ekonomide geleceğe dönük risklerin ve belirsizliklerin sürdüğü, dünya ekonomisinde değişim ve dönüşümlerin yaşandığı, yeni dengelerin oluştuğu, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında güç dengelerinin yeniden şekillendiği bir süreçteyiz. Ülke olarak bu sürece uyum sağlamamız, baş aktörlerden birisi olmamız, her düzeydeki kurum ve kişilerin kendini geliştirmesine ve çok sıkı çalışmasına bağlıdır. Bu bakış açısıyla, 2017 yılında ve takip eden yıllarda ajansımızın kurumsal kapasitesini ve faaliyet yelpazesini geliştirerek daha etkin olmasını bekliyoruz. Bu yeni dönemde, OKA'nın öncelikleri ve yapılması gereken çalışmalar hakkında birkaç hususu vurgulamak istiyorum. Rekabetçiliğin geliştirilmesi, öncelikli çalışma alanı olmalıdır. Gerek bölgemizdeki KOBİ'lerin, gerekse ajans personelinin günün gelişen ve değişen şartlarına uyum sağlayarak, rekabetçi yapılarını geliştirmeleri için çalışmalar yapılması uygun olacaktır" dedi.

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ve OKA'nın ortak çalışmasıyla yürütülen 43 milyon euroluk hibe bütçesi olan Samsun Lojistik Merkezi Projesi'nin devam ettiğine dikkat çeken Vali İbrahim Şahin, "Bu projenin mal alımı ihalesi de sonlanmak üzeredir. Bu merkez, farklı büyüklükte depolardan ve depo yapılmak üzere hazırlanacak arazilerden bir sosyal ve idari binası, bir komisyon ofisi, itfaiye, hizmet istasyonları, yükleme-boşaltma sistemleri, benzin istasyonu, iki araç ölçüm binası, iki güvenlik binası, yollar, oto ve tır park alanları ve demiryolundan oluşmaktadır. Toplam alanı yaklaşık 670 bin m2'dir. Sadece Samsun iline değil Amasya, Çorum ve Tokat illerimizin dış ticaretinin gelişmesine önemli katkı sağlayacak bu yatırım sayesinde önce yüzlerce, sonra binlerce gencimizin lojistik sektöründe istihdam edilmesi sağlanacaktır" diye konuştu.

"Yenilikçi ve katma değeri yüksek sektörlerin geliştirilmesi"

Bölgede sanayi alt yapısının geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Şahin şunları söyledi: "Bu konuda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı sürecine aktif olarak katılmamız gerekiyor. Ticaret ve sanayi odalarımız, esnaf odalarımız, diğer meslek örgütlerimiz ve iş adamı derneklerimiz başta olmak üzere, bölgemizde uygulanacak, 10 milyon euro ve üzeri bütçeli, "majör projeler" peşinde olmamız şarttır. Bu kapsamda, dış ticaret açığının azaltılması, teknoloji transferi ve teknolojinin ticarileştirilmesi, sağlık endüstrisi, lojistik, iletişim ve bilgi teknolojileri, havacılık sektörü gibi "yenilikçi ve katma değeri yüksek sektörlerin" geliştirilmesi, bölgemizin insani gelişmişlik göstergelerinin iyileştirilmesi, çevrenin korunması ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi unsurları kapsayan bütüncül kalkınma yaklaşımı çerçevesinde çalışmaların yapılması yararlı olacaktır. Öte yandan, bölgemizin gelişmesinde turizm sektörünün de önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. UNESCO Dünya Kültür Mirası daimi listesine ülkemizden 15 eser bulunuyor. Bunlardan birisi de Çorum'daki Hitit İmparatorluğu başkenti Hattuşa'dır. Buna ilaveten Samsun Kızılırmak Deltası ve Kuş Cenneti ile Amasya'da bulunan Harşena Kral Mezarları için UNESCO Kültür Mirası başvuruları yapılmış ve iki varlığın da geçici listelere alınması sağlanmıştır. Bundan sonra yapılması gereken iş ve işlemler hızla tamamlanarak anılan bu iki değerimizin daimi listede yer alması ve dünya mirası olarak tescil edilmesi bölgemiz turizmin geliştirilmesine ve korunmasına önemli katkı sağlayacaktır. Turizmden söz açmışken, bölgemizdeki turizm potansiyelini değerlendirecek yurt dışı bağlantıların geliştirilmesi çalışmaları ayrıca ele alınmalıdır. MENA bölgesi diye bilinen Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden turistlerin bölgemize gelmelerinin sağlanması bu kapsamda bir faaliyet alanıdır. Geçtiğimiz haftalarda Cidde Turizm ve Seyahat Fuarı'nda açılan OKA standının aynı şekilde Riyad ve Dubai fuarlarında da açılması ve bölgeden daha çok turizm acentesi, hastane ve otel sahiplerinin bu fuarlarda yapılacak tanıtımlara katılarak bölgemizin körfez ülkelerinde ve Orta Doğu pazarlarında daha iyi tanıtılması çabaları sürdürülmelidir."