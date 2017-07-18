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Vali Şahin Ve Başkan Topbaş Silivri’de İncelemelerde Bulundu

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Vali Şahin Ve Başkan Topbaş Silivri’de İncelemelerde Bulundu
Silivri'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile birlikte incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Arkadaşlarımız ciddi bir...

Silivri'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile birlikte incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Arkadaşlarımız ciddi bir ekiple çalışıyorlar. Bu gece yarısına kadar buradaki sorunu tamamen sona erdirmeye çalışacaklar" dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, yağmurdan en çok etkilenen Silivri'de incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Vali Şahin yaptığı açıklamada. "İstanbul'da bugün sabah saatlerinde başlayan, etkili olan yağış en fazla Silivri'de etkili oldu. Burada yapılan çalışmaları izledik. Burada 150 konut tabanları kottan aşağıda olan yazlıklar etkilenmiş. Arkadaşlarımız ciddi bir ekiple çalışıyorlar. Bu gece yarısına kadar buradaki sorunu tamamen sona erdirmeye çalışacaklar. Çalışanlara teşekkür ediyorum, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Zararları olan vatandaşlarımıza devlet desteğimizi yapacağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş ise, "Geçmiş dönemde Silivri'de çok ciddi hasarlar ortaya çıkmıştı. Can kaybı da ortaya çıkmıştı. Buradaki 5 dereden 4'ünü bitirdik. Burada bir dere kaldı, onun da ıslahı yapılacak. Daha önce belde belediyesindeydi. Zamanında plansızlıktan dolayı oluşan sıkıntılar var. Çok şükür can kaybı yok. En büyük yağışı bura aldı" diye konuştu.

Vali Şahin ve Başkan Topbaş incelemelerinin ardından buradan ayrıldı.

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